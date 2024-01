Erfurt. Der Erfurter Fußballclub verstärkt sich mit einem Defensivspieler.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat mit Paul Lehmann von Dynamo Dresden den ersten Winterneuzugang perfekt gemacht. Der 19-jährige Defensivmann kommt auf Leihbasis bis Juni 2024 von der Elbe an den Steigerwald.

Lehmann durchlief sämtliche Jugendmannschaften der SG Dynamo Dresden, machte in den beiden vergangenen Saisons 19 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga, lief im März 2023 im Sachsenpokal auf und absolvierte drei Partien in der 3. Liga. Aufgrund einer Knieverletzung mit anschließender Operation fiel Lehmann seit Oktober 2023 aus, steht dem FC Rot-Weiß nun aber fit zur Verfügung. Bereits am Mittwoch stand Lehmann schon mit auf dem Trainingsplatz. „Für den Rest der laufenden Saison bin ich hier. Ich freue mich auf euch Fans im Stadion und auf eine gemeinsame geile Zeit“, so Lehmann.

Weitere Nachrichten zum FC Rot-Weiß Erfurt:

red