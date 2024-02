Erfurt. Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat der FC Rot-Weiß Erfurt zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Einer hat sogar schon mal in der 2. Bundesliga gespielt.

Maxime Awoudja stand im Trikot des damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart bereits gegen den Hamburger SV und Hannover 96 auf dem Rasen. Nun hat sich der zuletzt vertragslose Innenverteidiger dem FC Rot-Weiß Erfurt angeschlossen. „Wir brauchen Geduld, denn Maxime hat lange nicht gespielt. Wäre er fit, hätten wir gar keine Chance gehabt, ihn zu verpflichten“, sagt Fabian Gerber, der Trainer des Fußball-Regionalligisten.

Zehn Jahre wurde Awoudja beim FC Bayern München ausgebildet, bestritt sechs Nachwuchs-Länderspiele für Deutschland. Neben seinen zwei Zweitliga-Partien für Stuttgart kann er auf 23 Einsätze für den österreichischen Erstligisten WSG Tirol verweisen und wurde beim damaligen Drittligisten Türkgücü München elfmal aufgeboten.

Pablo Santana Soares hat bis zum Saisonende beim FC Rot-Weiß Erfurt unterschrieben. © IMAGO/Van der Velden

Allerdings wurde der Abwehrmann, der am Freitag 26 wird, immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Er riss sich unter anderem die Achillessehne. Im vergangenen Juli endete sein Vertrag beim niederländischen Eredivisie-Klub Excelsior Rotterdam. Im Augenblick kuriert er einen Rippenbruch aus und absolviert zu Hause ein Reha-Programm.

Awoudja wird erst im März zum Training in Erfurt erwartet

Ob Awoudja nach solch einer langen Pause in dieser Saison noch einmal für Erfurt zum Einsatz kommt, ist deshalb offen. Erst im März wird er zum Training in Erfurt erwartet. „Wir brauchen sehr viel Geduld. Wir geben ihm auch die Zeit, damit er langfristig gesund bleibt. Dieser Transfer ist ein Vorgriff auf die kommende Saison“, sagte Gerber über den Abwehrmann, der bei Rot-Weiß bis Juni 2025 unterzeichnete. Gerber zog eine Parallele zur Verpflichtung von Caniggia Elva, der einst ebenso mit der Empfehlung von 105 Drittliga-Spielen, aber eben auch nach einer langen Verletzungshistorie nach Erfurt gekommen war.

Pablo Santana Soares ist Erfurts dritter Winterzugang

Awoudja ist neben dem von Dynamo Dresden ausgeliehenen Paul Lehmann nicht der einzige Zugang beim FC Rot-Weiß. Mit Pablo Santana Soares holte Erfurt einen einst bei Borussia Mönchengladbach ausgebildeten Mittelfeldspieler, der zunächst bis zum Saisonende bei Rot-Weiß unterschrieb. Zuletzt stand der 21-Jährige bei Las Vegas Lights unter Vertrag, wurde dort aber nur zweimal eingesetzt.

Soares, der in New York geboren wurde, auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt und jeweils ein Junioren-Länderspiel für die USA und Deutschland bestritt, überzeugte im Probetraining. „Er hat sein Potenzial angedeutet, muss sich aber erst noch an unser Tempo gewöhnen und an seiner Fitness arbeiten“, sagte der Erfurter Trainer.

Chemie Leipzig – Rot-Weiß Erfurt, Freitag, 18 Uhr, Livestream HIER

