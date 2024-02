Erfurt. Das Nachholspiel des FC Rot-Weiß ist neu angesetzt. Erfurt tritt an einem Mittwochabend bei Viktoria Berlin an.

Aller guten Dinge sind drei: Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat das Nachholspiel des FC Rot-Weiß Erfurt bei Viktoria Berlin neu angesetzt. Austragen werden soll die Begegnung nun am Mittwoch, 21. Februar, im Stadion Lichterfelde. Anstoß ist um 19 Uhr.

Die Partie war schon zweimal wegen winterlicher Verhältnisse abgesagt worden. Zunächst konnte am 1. Dezember nicht angepfiffen werden. Dann war der Platz in Berlin auch zum Nachholtermin am 20. Januar nicht bespielbar. Damit bestreitet Erfurt demnächst eine englische Woche. Vor dem Duell in Berlin steigt die Partie in Zwickau (17. Februar), drei Tage nach dem Duell bei Viktoria Berlin wartet der Heimauftritt gegen Altglienicke (24. Februar).

Der Viertligist aus der Hauptstadt muss sogar drei Nachholspiele austragen, bestreitet deshalb in diesem Monat sechs Begegnungen innerhalb von drei Wochen. Das letzte Heimspiel absolvierte Viktoria im vergangenen November.

Weitere Nachrichten zum FC Rot-Weiß Erfurt:

red