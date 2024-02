Geisa. Beim Abbiegen übersah am Vormittag ein Transporterfahrer einen Radfahrer und stieß in Geisa mit ihm zusammen. Der Radler wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Per Rettungshubschrauber musste am Donnerstagvormittag ein 70 Jahre alter Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in Geisa in der Industriestraße von einem Mercedes Sprinter erfasst wurde. Laut Meldung der Polizei übersah der Transporterfahrer beim Linksabbiegen den Radler.

Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

red