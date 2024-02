Ilmenau. Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Ilmenau bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In die Filiale einer Bäckerei in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau sind Unbekannte eingebrochen. Laut Angaben der Polizei entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages.

Die Tat wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 3.25 Uhr, verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0034992/2024) entgegen.

