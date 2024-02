Weimar. In Weimar hat es sich ein dreister Mann schmecken lassen, ohne zu bezahlen. Außerdem wurde in Isseroda ein Zigarettenautomat gesprengt. Diese und weitere Meldungen aus Weimar und Umgebung:

Essen ohne zu zahlen

Richtig gut gehen ließ es sich am Montagvormittag ein 27-Jähriger aus Jena in der Weimarer Innenstadt. Obwohl der polizeibekannte Mann laut Meldung der Beamten nicht über entsprechendes Bargeld verfügte, ließ er sich Speisen und Getränke im Wert von 30 Euro schmecken. Als er die Rechnung begleichen sollte, habe er nur mit den Schultern gezuckt. Jetzt steht eine weitere Betrugsanzeige auf seinem Konto.

Bei Rot gefahren und zusammengestoßen

Weil ein 53 Jahre alter Transporterfahrer in Weimar trotz roter Ampel auf eine Kreuzung fuhr, stieß er mit einem 36 Jahre alten Opel-Fahrer zusammen. Laut Meldung der Polizei wollte der 36-Jährige nach Links auf die Fuldaer Straße abbiegen. Der Transporter kam aus Richtung Bechsteinstraße. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden.

Zigarettenautomat in Isseroda gesprengt

In Isseroda ist am Montagmorgen ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Zwar hätten Anwohner laut Polizei den Knall gehört, jedoch erst am Nachmittag die Beamten verständigt. Laut ersten Ermittlungen nutzten die Täter einen Feuerwerkskörper. Sie entnahmen die Geldkassette, die in Tatortnähe gefunden wurde. Über die Höhe des entwendeten Bargeldes und die Anzahl der Zigarettenschachteln könnten noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

