Breitungen. In seinem Auto zu schlafen hatte für einen 37 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei fand allerhand bei ihm.

Bei Breitungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben Polizisten womöglich eine größere Diebstahlserie aufklären können. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, hätten sie am Donnerstagmorgen einen 37 Jahre alten Mann schlafend in seinem Audi im Bereich „Am Simmelsee“ aufgefunden. Beim Überprüfen seiner Kennzeichen stellten sie fest, dass diese eigentlich zu einem Mercedes in Barchfeld gehören. Daraufhin wurde das Auto und die Garage des Mannes durchsucht.

Dort konnten neben weiteren, als gestohlen gemeldete Kennzeichen auch mehrere Meter Kupferkabel gefunden werden. Die Kabel stammten demnach aus einer Diebstahlserie, die in einem Neubaugebiet in der Tamara-Danz-Straße und im Friedenspark im März ihren Anfang nahm.

Zudem stellten die Polizisten geringe Mengen von Betäubungsmitteln sicher sowie Utensilien, die womöglich zum Handel dienten. Auch eine Schreckschusswaffe hatte der Mann in seinem Unterschlupf, allerdings keine entsprechende Erlaubnis, diese zu führen. Auch dafür erhielt er eine Anzeige. Sieben aufgeklärte Einzeltaten und drei weitere Straftaten waren das Ergebnis der Ermittlungen.

