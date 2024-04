Bad Berka. Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen einen Baum, das Auto überschlug sich.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag ist ein 82-jähriger Autofahrer in Bad Berka schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der Mann in einem Suzuki in der Hetschburger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs.

Kurz hinter dem Abzweig Parkstraße kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wo er einen Baum touchierte. Das brachte das Fahrzeug zum Überschlag. Beim Unfall wurden weitere Bäume und ein Zaun beschädigt.

Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein medizinisches Problem im Vorfeld kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

