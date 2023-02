Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 16. bis 24. Februar 2023

In Erfurt wurde den Opfern des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gedacht.

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 16. bis 24. Februar 2023.

Freitag, 24. Februar

19.37 Uhr: Gedenk-Versammlung in der Kreisstadt Schleiz zum einjährigen Überfall durch die russische Armee

Mit einer einstündigen Gedenkveranstaltung wurde am Freitagnachmittag in der Kreisstadt Schleiz an den ersten Tag des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine vor genau einem Jahr erinnert. Keine Politiker hatten diese Veranstaltung organisiert und keine Vertreter von Parteien ihre Reden gehalten. Sondern es versammelten sich einfache Menschen, .

19.28 Uhr: Jenaer Kundgebungen zum Kriegs-Jahrestag

Etwa 200 Menschen kamen am Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf dem Holzmarkt zusammen. Die Initiative „Ukrainer in Jena“ und der Verein „Ukrainische Landsleute in Thüringen“ .

19.09 Uhr: Menschen gedenken in Erfurt Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine

Der Himmel schickte Regen, und es passte zu diesem Anlass, zu dem der Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen am Freitagabend auf den Erfurter Domplatz rief. Eine emotionale Stunde, die mit einer Schweigeminute für die Toten des Krieges und einem Gebet für den Frieden begann.

18.28 Uhr: Polizei in Erfurt stellt vier Verdächtige im Kindesalter

Vier mutmaßliche Täter im Alter zwischen elf und 13 Jahren sind von der Polizei in Erfurt am Donnerstag nach einem Raubüberfall gestellt und vernommen worden. Nun ermittelt die Kripo.

16.55 Uhr: Altensteiner Schauhöhle soll in diesem Jahr wieder öffnen

Die Altensteiner Schauhöhle im Wartburgkreis soll nach umfangreicher Sanierung noch in diesem Jahr wieder Besucher empfangen können. Die Zechsteinhöhle unter dem Altensteiner Park in Schweina wird seit Mai 2020 für rund 2,3 Millionen Euro umgebaut, wie die Stadt Bad Liebenstein am Freitag mitteilte. Die Bauarbeiten hatten sich aufgrund des Fledermausschutzes sowie von Liefer- und Personalengpässen verlängert. Nun ist die Wiedereröffnung der unterirdischen Parkanlage mit Höhlendom und See im dritten Quartal dieses Jahres geplant. Die Höhle werde künftig durch Licht und 3D-Installationen in Szene gesetzt, hieß es. (dpa)

16.09 Uhr: Friedensgebete und Demos ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges

Bei zahlreichen Friedensgebeten, Kundgebungen und Mahnwachen haben Menschen in Thüringen der Opfer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gedacht. Nach Polizeiangaben wurden allein auf dem Domplatz in Erfurt am Freitag mehr als 1000 Teilnehmer einer Kundgebung mit dem Titel "365 Tage Krieg" erwartet, an der auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teilnehmen wollte.Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Seitdem tobt ein brutaler Krieg in dem osteuropäischen Land mit Tausenden Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Viele Menschen aus der Ukraine flüchteten - vor allem Frauen, Kinder und Ältere. (dpa)

15.33 Uhr: Sparkasse Jena-Saale-Holzland übergibt Spenden an drei gemeinnützige Einrichtungen

Über Spenden der Sparkasse Jena-Saale-Holzland freuten sich am Donnerstag Vertreter und Vertreterinnen von drei Institutionen aus dem Landkreis. Wer wie viel Geld bekam und für was es genutzt werden soll, .

15.23 Uhr: Handballerinnen aus Hermsdorf sind im Bundesfinale

Im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hat sich die Handball-Mädchenmannschaft der Wettkampfklasse III des Holzlandgymnasiums Hermsdorf für das Bundesfinale qualifiziert. Die neun Mädchen der Klassenstufen sechs bis neun traten bei der Thüringenmeisterschaft in Bad Langensalza gegen Mannschaften .

14.56 Uhr: Glasfaser-Netze für Kranichfeld und Klettbach

Das Glasfaser-Netz im Weimarer Land wird wieder ein Stück kompletter: Nach der Landgemeinde Am Ettersberg und der Stadt Bad Berka mit ihren Ortsteilen haben nun auch die Stadt Kranichfeld und die Gemeinde Klettbach eine Kooperationsvereinbarung mit der Thüringer Netkom unterschrieben. Wie viele Millionen von Euro das Teag-Tochterunternehmen in den beiden Kommunen investieren will.

14.41 Uhr: Polizei findet Waffen, Munition und Diebesgut bei Durchsuchungen in Hessen und Thüringen

Bei mehreren Durchsuchungen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis und im angrenzenden Thüringen wurden Waffen, Munition und Diebesgut sichergestellt. Die Razzia am frühen Donnerstagmorgen richtete sich gegen einen 22-Jährigen und einen 39-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ihnen und zwei weiteren Beschuldigten wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. (dpa)

13.44 Uhr: Zahl der Schlachtungen und Fleischerzeugungen leicht gesunken

Die Gesamtzahl der Schlachtungen und Fleischerzeugungen in Thüringen ist leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 280.142 Tiere getötet, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik heute mit. Das seien 1773 weniger (0,6 Prozent) als im Vorjahr. Davon ausgenommen sei Geflügel. Daraus wurden demzufolge 47.074 Tonnen Fleisch erzeugt - ein Rückgang von 1035 Tonnen (2,2 Prozent) im Vergleich zu 2021. (dpa)

13.42 Uhr: Erneut Stolpersteine in Weimar beschmiert

In den vergangenen Tagen sind in Weimar wiederholt Stolpersteine beschmiert worden. Darauf machen nun das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus sowie die Vereine Lernort Weimar und Achava in einer Mitteilung aufmerksam.

12.49 Uhr: Erstklässler in Erfurt kommen alle unter - aber es wird eng

Bei der Primarstufe in Thüringen wird es eng. Nach Aussage des Schulamtes Mittelthüringen fehlen keine Plätze für die Schulanfänger - auch nicht in Erfurt. Zwar bekommen alle 2000 Schüler der Landeshauptstadt einen Platz, nicht alle jedoch wohnortnah. In vielen ersten Klassen wird aber am Limit unterrichtet.

12.15 Uhr: Dieb bei Kontrolle in Südthüringen ertappt - Täter hatte 300 Kilo Kupferkabel gestohlen

Eine Polizeistreife hatte gestern Nachmittag einen Transporter in Eisfeld angeholt und anschließend Fahrer und Fahrzeug kontrolliert. Der Fahrer hatte laut Drogenvortest Betäubungsmittel eingenommen. Zudem fanden die Beamten eine große Menge - insgesamt 300 Kilogramm - Kupferkabel im Laderaum des Transporters.

12.13 Uhr: Zwei Rehe im Landkreis Gotha gerissen - Spuren deuten auf einen Wolf

Ein Wolf hat vermutlich zwei Rehe in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt gerissen. Dafür habe es kürzlich bei Kornhochheim und Ingersleben Anzeichen gegeben, auch wenn das Tier von niemandem gesehen wurde, so Bürgermeister Christian Jacob (CDU).

11.31 Uhr: Ministerium: Elf Millionen Euro zusätzlich für Abwasser

Für Investitionen in die Abwasserentsorgung bekommen Thüringens kommunale Zweckverbände in diesem Jahr mehr Geld. Der Betrag, der dafür zur Verfügung stehe, werde um elf Millionen Euro aufgestockt, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Ziel sei, die Belastung von Natur und Umwelt durch technisch veraltete Kläranlagen oder Direkteinleitung zu verringern. Für Modernisierungsprojekte sowie den Anschluss weiterer Haushalte ständen den Zweckverbänden damit in diesem Jahr insgesamt etwa 31 Millionen Euro zur Verfügung. (dpa)

11.27 Uhr: Brotterode will Weltcup der Skispringerinnen ausrichten

Die Organisatoren des Continental-Cups in Brotterode haben nach der Zusage der Fördermittel für den Umbau der sanierungsbedürftigen Inselbergschanze ihre Ambitionen untermauert, in naher Zukunft die weltbesten Skispringerinnen in Thüringen zu begrüßen. "Mit einer völlig überholten Anlage, die sowohl technisch als auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit klare Maßstäbe setzt, können wir nicht nur den Continental-Wettkampf sichern, sondern auch unsere Bereitschaft erneuern, ab 2025 einen Damen-Weltcup in Brotterode auszurichten. Wir stehen bereit", sagte Christian Berke, der Präsident des ausrichtenden WSV Brotterode.

11.03 Uhr: Oberhofer Bürgermeister: "Ich kann das nicht fassen"

Der Bürgermeister von Oberhof, Thomas Schulz, hat nach dem tödlichen Unfall auf der Bob- und Rennrodelbahn den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. "Ich kann das nicht fassen und habe tiefes Mitleid", sagte Schulz heute. "Meine Gedanken sind bei der Familie." So ein tragischer Unfall sei in seiner 17-jährigen Amtszeit noch nicht passiert. Wenn geklärt sei, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt dafür verantwortlich sei, würden Lehren daraus gezogen. (dpa)

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Nach ersten Informationen von vor Ort soll ein Bob mit mehreren Touristen in Schlauchringen (Ice Tubes) kollidiert sein. Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Zwei Menschen wurden durch den Unfall schwer verletzt, eine dritte erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste reanimiert werden. Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Warum sich der Bob und die Schlauchringe gleichzeitig in der Bahn befanden ist unklar. Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ist auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, um Personen zu betreuen, die den Unfall mit ansehen mussten. Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Die Bob- und Rennrodelbahn wird außer für den Wintersport auch für sogenannte Touristenfahrten genutzt. Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig

Schwerer Unfall auf der Bobbahn in Oberhof Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rodelbahn in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Foto: News5/Ittig



11.01 Uhr: Thüringen hilft sammelt 34.923 Euro für ukrainische Flüchtlinge

Nur wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine gingen bei "Thüringen hilft", der Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland, die ersten Anfragen auf Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge ein. "Die ersten Familien aus der Ukraine erreichen Thüringen. Sie werden oft von Tafeln und sozialen Einrichtungen in Empfang genommen. Dadurch ergibt sich ein konkreter Bedarf nach Windeln, Seife, Lebensmitteln und auch Medikamenten", schrieb Andreas Hesse von der Diakonie im März 2022 an den Beirat der Spendenaktion. "Um diese Käufe zu tätigen, bitten die sozialen Einrichtungen um Hilfe." So wurden mit insgesamt 20.000 Euro Tafeln in Thüringen unterstützt, etwa in Weimar, Jena, Schleiz, Apolda, Sömmerda, Eisenach, Saalfeld, Ilmenau und Arnstadt. Insgesamt unterstützte "Thüringen hilft" ukrainische Flüchtlinge mit Projekten im Wert von 34.923 Euro.

10.16 Uhr: Kyffhäuserland zieht im Streit um Windpark vor Gericht

Im Streit um einen geplanten Windpark mit sechs Anlagen bei Günserode will die Gemeinde gegen die Eintscheidung des Landesverwaltungsamtes klagen. Die Entscheidung des Amtes, den Flächennutzungsplan der Gemeinde abzulehnen, beruhe noch auf einer überholten Regionalplanung aus dem Jahr 2012, sagte Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU). Unterstützung für ihre Pläne erhält das Kyffhäuserland von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne).

9.18 Uhr: Was machen Sie den ganzen Tag? Staatsschutz-Chef sagt im Thüringer Landtag aus

Der Untersuchungsausschuss, der sich mit der Entwicklung der politischen Gewaltkriminalität in Thüringen befasst, hatte gestern einen prominenten Gast – einen, der in einem sensiblen Bereich der inneren Sicherheit seinen Dienst versieht. Der Leiter der Staatsschutz-Abteilung beim Bundeskriminalamt (BKA) soll die Abgeordneten über die Entwicklung der politisch-motivierten Kriminalität in Thüringen im Verhältnis zu anderen Bundesländern und dem Bund informieren und die Beobachtungen seiner Behörde schildern. Inhaltlich kann der Zeuge deutlich weniger beitragen, als sich die Ausschussmitglieder erhofft haben.

8.56 Uhr: Tödlicher Unfall auf Bobbahn - Ministerpräsident trauert

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich bestürzt über den tödlichen Unfall auf der Oberhofer Bobbahn geäußert. "Der schreckliche Unfall auf der Oberhofer Bobbahn hat einem Menschen das Leben genommen. Mit den Angehörigen trauere ich um den Verstorbenen, hoffe auf schnelle Genesung für die Verunfallten und danke den Helfern die gestern Nacht unermüdlich im Einsatz waren", schrieb der Linken-Politiker am Freitag auf Twitter. (dpa)

Der schreckliche Unfall auf der Oberhofer Bobbahn hat einem Menschen das Leben genommen. Mit den Angehörigen trauere ich um den Verstorbenen, hoffe auf schnelle genesung für die Verunfallten und danke den Helfern die gestern Nacht unermüdlich im Einsatz waren. #rip — Bodo Ramelow (@bodoramelow) February 24, 2023

8.54 Uhr: Forderungen aus Thüringen nach Waffenruhe in der Ukraine - Das sagen Politiker

Ein Jahr nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine diplomatische Lösung angemahnt. "Ein erster Schritt sollte eine Kampfpause sein, der ein Waffenstillstand folgen müsste", sagte er. Die UN und Brasilien könnten vermitteln. Er steht mit dieser Forderung nicht allein da.

8.04 Uhr: Frische Temperaturen und Regen in Thüringen - Gebietsweise Schnee

Frische Temperaturen und Regen erwartet die Thüringer am Wochenende. Dabei fällt in den höheren Lagen Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst heute mitteilte. Demnach beginnt der Tag mit dichter Bewölkung und ab Mittag ausbreitendem Regen. Oberhalb von 500 Metern kommt es zu Schneefällen. Gebietsweise treten Windböen auf - bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt und regnerisch, dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen null und zwei Grad ab. (dpa)

7.51 Uhr: "Mord mit Aussicht": Erfolgsserie mit zwei Thüringern wird fortgesetzt

Im März starten die Dreharbeiten für die 5. Staffel der ARD-Erfolgsserie "Mord mit Aussicht". Zum Team gehören erneut zwei Thüringer: Der gebürtige Greizer Sebastian Schwarz spielt wieder Polizeikommissar Heino Fuß. Der lässt seine aus der Großstadt strafversetzte Chefin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) regelmäßig spüren, dass er doch selbst gern Dienststellenleiter im Eifelkaff Hengasch geworden wäre.

Trailer Mord mit Aussicht Thüringer Schauspieler Staffel Folgen

7.03 Uhr: Acht Großbaustellen sind dieses Jahr auf Thüringer Autobahnen geplant

Mit dem nahenden Frühling beginnt auch wieder die Bausaison auf Thüringens Straßen. "Wir starten in den nächsten Tagen die ersten von acht Großbaustellen dieses Jahres auf den Autobahnen in Thüringen", bestätige der Leiter der Erfurter Außenstelle der bundeseigenen Autobahngesellschaft, Danke Knothe, gestern.

6.59 Uhr: Hildburghausener stimmen über Zukunft ihres Bürgermeisters ab

Politik mit AfD und Rechtsextremisten? Für Sozialdemokraten eigentlich ein absolutes Tabu. Doch im südthüringischen Hildburghausen muss nun der Linke-Bürgermeister Tilo Kummer um sein Amt fürchten, weil Stadtratsmitglieder von SPD, AfD, eines rechtsextremen Bündnisses und anderer Gruppierungen gemeinsam einen Abwahlantrag auf den Weg brachten. Über Kummers Zukunft sollen am Sonntag die Hildburghausener entscheiden. Senken sie den Daumen, wäre das wohl auch für die Thüringer SPD eine schwierige Situation. (dpa)

6.56 Uhr: Jenaer Konfliktforscher im Gespräch: Wann wird es Frieden geben in der Ukraine?

Rafael Biermann ist Professor für Internationale Beziehungen am Politikwissenschaftlichen Institut der Universität Jena. Er beschäftigt sich vor allem mit Konfliktforschung, darunter mit dem Krieg in der Ukraine. Zum Jahrestag der russischen Invasion sprachen wir mit ihm darüber.

Donnerstag, 23. Februar

21.54 Uhr: Mehrere Schwerverletzte bei tragischem Unfall in Oberhofer Bob- und Rennrodelbahn

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof. Mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt, eine davon lebensbedrohlich.

19.28 Uhr: Massive Störungen bei Vodafone – Totalausfall von Internet und TV in Teilen Thüringens

In Teilen Thüringens ist es zu massiven Problemen bei Vodafone-Kunden gekommen. In einigen Regionen waren Internet, TV und Festnetz komplett ausgefallen.

17.16 Uhr: Unfall im Heidkopftunnel -Polizisten retten ein Menschenleben

Auf dem Eichsfelder Abschnitt der A38, im Heidkopftunnel, hat es verheerend gekracht. Polizisten aus Göttingen handeln geistesgegenwärtig. So wird der Unfallhergang rekonstruiert.

16.28 Uhr: Nach Unfall mit drei Verletzten Verspätungen bei Straßenbahnen in Jena

Bei einem Unfall im Jenaer Zentrum sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Auf mehreren Straßenbahnlinien kommt es zu Verspätungen.

14.52 Uhr: Thüringens Linke-Fraktionschef Dittes kandidiert nicht erneut

Thüringens Linke-Fraktionschef Steffen Dittes will seine politische Karriere mit Ablauf der Legislatur beenden und nicht erneut für den Landtag kandidieren. "Ich werde nicht wieder kandidieren 2024 und es ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung, die ich getroffen habe", sagte Dittes am Donnerstag in Erfurt. Es gebe keinen politischen Hintergrund dieses Entschlusses. Er wolle sein Amt in der laufenden Legislatur, für die er gewählt sei, "mit voller Kraft" ausüben. (dpa)

14.27 Uhr: Weniger Exporte aus Thüringen nach Russland

Der vor einem Jahr begonnene russische Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen haben Spuren in der Thüringer Außenhandelsbilanz hinterlassen. Nach Berechnungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt haben sich die Exporte in die Russische Föderation 2022 um knapp ein Drittel verringert. Demgegenüber wird mehr in die Ukraine ausgeführt. Die Warenexporte des Freistaats nach Russland seien 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 265 Millionen Euro zurückgegangen, wie die IHK am Donnerstag weiter mitteilte. (dpa)

14.22 Uhr: Bundesweit verfügbar - Cell Broadcast soll die Bürger besser warnen

Es ist ein schriller Ton, der Leben retten könnte: Das Warnsystem Cell Broadcast steht seit heute nach Auskunft der Handynetzbetreiber bundesweit zur Verfügung. Man sei bereit, hieß es von Vodafone, Telefónica (O2) und von der Deutschen Telekom. "Kein anderes System erreicht im Notfall so viele Menschen in einem Gefährdungsgebiet", sagte Telefónica-Deutschlandchef Markus Haas. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte mit, es sei "ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes erreicht". Bei Cell Broadcast erhalten Handys einen Warntext, und es gibt einen lauten Ton. Das soll auf drohende Katastrophen hinweisen.

Warntag mit Fehlern: Probealarm erreicht nicht alle Handys Warntag mit Fehlern: Probealarm erreicht nicht alle Handys Eine Probewarnung, die über Cell Broadcasting versandt wurde, als Push-Nachricht auf einem Smartphone. Foto: Oliver Berg/dpa

Warntag mit Fehlern: Probealarm erreicht nicht alle Handys Ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts hält sein Mobiltelefon in der Hand. Foto: Wolfgang Kumm/dpa



12.12 Uhr: Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Landtag setzt Flaggen auf Halbmast

Der Thüringer Landtag hängt seine Flaggen zum Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf Halbmast. Damit soll der zahlreichen Opfer des Kriegs in dem osteuropäischen Land gedacht werden, teilte der Landtag heute mit. "Ein Jahr Krieg bedeutet ein Jahr Tod und Zerstörung eines Landes, das seine Unabhängigkeit verteidigt, und unermessliches Leid", sagte Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer laut Mitteilung. (dpa)

12.11 Uhr: Thüringer Linke-Fraktionschef Dittes kandidiert nicht erneut für Landtag

Die größte Fraktion im Thüringer Landtag steht vor einem personellen Umbruch. Den hat Fraktionschef Steffen Dittes heute in Erfurt selbst eingeleitet - mit der Bekanntgabe seiner Entscheidung, 2024 nicht erneut für den Landtag zu kandidieren. Der 49-Jährige gab dafür persönliche Gründe. Es handele sich, sagte er, um eine "private Lebensentscheidung".

11.59 Uhr: 2022 mehr Menschen in Thüringen ertrunken

In Thüringen sind im vergangenen Jahr mindestens neun Menschen ertrunken. Das sind sieben Todesfälle mehr als noch im Jahr 2021, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute mitteilte. Sieben Menschen ertranken 2022 im Freistaat in Flüssen und Gewässern, jeweils einen Todesfall gab es in einem Schwimmbad und in einem Teich.

Vergangenes Jahr ertranken mindestens 355 Menschen in Deutschland. Das sind 56 mehr als noch im 2021.



ℹ️Alle Infos und Zahlen auf https://t.co/M4SyZOya5J. pic.twitter.com/s8NT7x0t27 — DLRG e.V. (@DLRG) February 23, 2023

11.56 Uhr: Einbrecher stehlen in Nordhausen Tresor mit 50.000 Euro aus Wohnung

Ungebetenen Besuch von Einbrechern hatte eine Nordhäuserin gestern Abend. Zwischen 18 und 19 Uhr brachen unbekannte Täter laut Landespolizeiinspektion Nordhausen gewaltsam in die Wohnung der Frau ein und spürten gezielt einen Tresor auf. Den etwa 100 Kilogramm schweren Safe, in dem ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag lagerte, entwendeten die Täter in Gänze. Andere Wertgegenstände ließen sie scheinbar unbeachtet zurück.

9.55 Uhr: Wechselhaftes und regnerisches Wetter in Thüringen

Gebietsweise Regen und viele Wolken erwarten die Thüringer. Wie der Deutsche Wetterdienst heute mitteilte, bleibt der Himmel den Tag über weitestgehend bedeckt. Dabei kommt es zu lokalen Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zu Freitag lässt der Regen nach und es lockert ein wenig auf. Es kühlt auf Werte zwischen zwei und vier Grad ab. (dpa)

9.54 Uhr: Trotz Grunderwerbssteuer: Kein Stau bei Thüringer Steuerbescheiden

Trotz der verlängerten Abgabefrist für die Erklärungen zur neuen Grundsteuer um drei Monate sollen Thüringer nicht länger auf ihre mögliche Erstattung von der Einkommensteuererklärung warten, teilte das Thüringer Finanzministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Florian Köbler, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, hatte jüngst gesagt, die Finanzverwaltung stehe kurz vor dem Kollaps. Die Gründe dafür seien zwar vielfältig, Hauptgrund sei aber der Bearbeitungsstau bei den Erklärungen zur Grundsteuer.

9.53 Uhr: Zwei Schwerverletzte: A38 und Heidkopftunnel stundenlang voll gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A38 bei Friedland (Landkreis Göttingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Im Bereich des Heidkopftunnels seien drei Fahrzeuge an den Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Bei einem Verkehrsunfall auf der A38 bei Friedland (Landkreis Göttingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Im Bereich des Heidkopftunnels seien drei Fahrzeuge an den Unfall beteiligt gewesen. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Der Unfallhergang war zunächst unklar. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Die A38 wurde an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Erst nach Stunden wurde der Heidkopftunnel am frühen Donnerstagmorgen wieder freigegeben. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Bei einem Verkehrsunfall im Heidkopftunnel sind zwei Menschen in der Nacht schwer verletzt worden. Der Tunnel auf der A38 blieb mehrere Stunden komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Bei einem Verkehrsunfall im Heidkopftunnel sind zwei Menschen in der Nacht schwer verletzt worden. Der Tunnel auf der A38 blieb mehrere Stunden komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Bei einem Verkehrsunfall im Heidkopftunnel sind zwei Menschen in der Nacht schwer verletzt worden. Der Tunnel auf der A38 blieb mehrere Stunden komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel

Vollsperrung nach Unfall mit Schwerverletzten im Heidkopftunnel Bei einem Verkehrsunfall im Heidkopftunnel sind zwei Menschen in der Nacht schwer verletzt worden. Der Tunnel auf der A38 blieb mehrere Stunden komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel



8.10 Uhr: Fettexplosion in Altenburger Küche: 70-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Ein 70-Jähriger hat gestern Nachmittag in Altenburg offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen. Nach Auskunft der Feuerwehr kam es zu einer Fettexplosion in der Wohnung.

8.09 Uhr: Gastanklastzug auf A4 bei Weimar von Fahrbahn abgekommen - Bergungsarbeiten dauern an

Auf der A4 bei Weimar ist gestern Abend, gegen 19 Uhr, ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Autobahnpolizeiinspektion auf Nachfrage erklärte, dauern die Bergungsarbeiten derzeit noch an. Die damit beauftragte Firma geht noch von etwa zwei Stunden aus. Die rechte Fahrbahn ist deswegen aktuell noch gesperrt.

Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Autobahn teilweise noch gesperrt Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Autobahn teilweise noch gesperrt Auf der A4 bei Weimar ist Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Foto: Martin Wichmann

Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Autobahn teilweise noch gesperrt Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Die damit beauftragte Firma geht noch von etwa zwei Stunden aus. Die rechte Fahrbahn ist deswegen aktuell noch gesperrt. Foto: Martin Wichmann

Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Autobahn teilweise noch gesperrt Die Bergungsarbeiten gestalten sich so aufwendig, weil es sich um einen Gastanklastzug handelt. Foto: Martin Wichmann

Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen – Autobahn teilweise noch gesperrt Es sei jedoch nichts ausgetreten, das Gas habe anderweitig geborgen werden können, weshalb keine Gefahr besteht. Foto: Martin Wichmann



Mittwoch, 22. Februar

18.27 Uhr: Rot-Weiß Erfurt droht erneut hohe Geldstrafe

Weil Fans vom FC Rot-Weiß Erfurt zum wiederholten Mal in dieser Saison Pyrotechnik abgebrannt haben, muss der Verein wohl eine hohe Geldstrafe zahlen. Dabei hatten die Erfurter erst eine empfindliche Strafe an den Nordostdeutschen Fußballverband zahlen müssen.

18.18 Uhr: Radioaktives Material entsorgt - Gefahrgutzug rückt in Jena aus

Radioaktives Material hat am Mittwoch zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Unklar ist derzeit, wer die Chemiekalienreste entsorgt hat. Darunter sei ein Kontrastmittel gewesen, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Und das gehört nicht zu einem durchschnittlichen Jenaer Haushalt.

17.37 Uhr: Rettungseinsatz auf Radweg zwischen Grabe und Körner

Nach Informationen der Polizei sei eine Seniorin auf ihrem Elektromobil Vormittag aus Richtung Körner kommend nach rechts vom Radweg abgekommen. Infolgedessen schlitterte die Dame samt vierrädrigem-Mobil einen Abhang hinunter und geriet dort in Schieflage. Ein Radfahrer und ein Jogger, die zur selben Zeit auf dem Radweg unterwegs waren, eilten der Frau zur Hilfe.

17.31 Uhr: Erneut Brandalarm in Gotha

Bereits zum sechsten Mal innerhalb kürzester Zeit rückte die Feuerwehr auf ein leerstehendes Betriebsgelände in Gotha aus. Die Polizei sucht auch diesmal Zeugen zur mutmaßlichen Brandstiftung.

17.04 Uhr: Munitionsfunde im Eichsfeld rufen Spezialisten auf den Plan

Bei Reinigungsarbeiten von Kläranlagen haben Mitarbeiter der betreffenden Eichsfelder Betriebe Patronen von Schusswaffen entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, lag der Verdacht nahe, dass es sich um Munition handele, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt.

16.52 Uhr: Mann fährt mit Auto in Erfurt durch Schulhof-Zaun

Ein Mann rutscht während der Fahrt mit dem Auto vom Gaspedal und durchbricht dann den Zaun einer Schule in Erfurt. Was in einer Katastrophe hätte enden können, ging am Ende glimpflich aus.

15.24 Uhr: FC Carl Zeiss Jena stellt Präsidium vor

Noch im November hatten die Mitglieder des FC Carl Zeiss Jena einen Politiker nicht für den Aufsichtsrat berücksichtigt – die neueste Entwicklung im Verein.

14.09 Uhr: Baumfällarbeiten in Eisenach vorerst gestoppt - Gericht entscheidet

Die Baumfällungen im Ernst-Thälmann-Viertel im Eisenacher Nordwesten sind vorerst gestoppt. Sie beschäftigen jetzt das Verwaltungsgericht Meiningen.

13.20 Uhr: Zoll deckt Millionenschaden durch Schwarzarbeit in Thüringen auf

Bei Kontrollen in Betrieben wegen Schwarzarbeit hat der Zoll in Thüringen und Teilen Sachsens im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von rund 37,4 Millionen Euro aufgedeckt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um der Sozialversicherung und den Berufsgenossenschaften vorenthaltene Leistungen und Beiträge oder um zu Unrecht von den Betrieben kassierte Leistungen von Arbeitsagentur oder Jobcentern, wie das Hauptzollamt Erfurt heute mitteilte. Finanzieller Schaden sei aber auch dadurch entstanden, dass Unternehmen Beschäftigten weniger als den festgelegten Mindestlohn zahlten.

13.17 Uhr: Thüringer Frauenpower bei der Nordischen Ski-WM in Planica

Thüringer Oktett in Planica: Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschafen ruhen die Hoffnungen ausschließlich auf den Frauen. Jeweils zwei Skispringerinnen und Kombiniererinnen sowie ein Langlauf-Quartett gehören zum 34 Athleten umfassenden deutschen Kader beim Höhepunkt des Winters. Wir stellen die Athletinnen vor.

11.38 Uhr: Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung in Bad Langensalza

Ein Streit zwischen mehreren Menschen in Bad Langensalza ist in der Nacht zu Mittwoch mit zwei Verletzten geendet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

9.30 Uhr: Wie ist es um die Geflügelpest im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bestellt?

Vor 30 Tagen sind im Landkreis Schmalkalden-Meiningen an der Geflügelpest erkrankte Tiere getötet worden. Müssen Geflügelhalter weiterhin mit Einschnitten rechnen?

9.28 Uhr: Thüringer Justizministerin über Pläne für Migrationsamt, Probleme in der Justiz und Verbraucherschutz

Doreen Denstädt (45) hat vor wenigen Wochen als Ministerin die Leitung des Ressorts für Migration, Justiz und Verbraucherschutz übernommen. Im Interview spricht sie über ihren steilen Aufstieg, Probleme in der Justiz und beim Management der Zuwanderung – und darüber, warum der Verbraucherschutz manchmal vergessen wird.

8.58 Uhr: Wohnungsbrand in Sondershausen: Gelagerte Textilien in Flammen

Gegen 21.30 Uhr ist die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Brand in einer Sondershäuser Wohnung informiert worden. Nur wenig später sind insgesamt 14 Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr konnte den Brandausbruchsherd lokalisieren. An der Stelle, an der das Feuer ausgebrochen war, waren Textilien gelagert.

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht 14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Gegen 21.30 Uhr ist die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Brand in einer Sondershäuser Wohnung informiert worden. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Nur wenig später sind insgesamt 14 Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr konnte den Brandausbruchsherd lokalisieren. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht An der Stelle, an der das Feuer ausgebrochen war, waren Textilien gelagert. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Wie diese sich entzünden konnten, wird derzeit von der Kriminaltechnik untersucht. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Auch die Schadenshöhe ist laut Polizeisprecher noch nicht bezifferbar, ebensowenig, in welchem Zustand sich die Brandwohnung aktuell befindet. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Verletzt wurde niemand. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel

14 Bewohner wegen Wohnungsbrand in Sondershausen in Sicherheit gebracht Die Feuerwehr musste Dienstagabend 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, die genaue Ursache klärt jetzt die Kriminaltechnik. Foto: Silvio Dietzel



7.52 Uhr: Wechselhaftes Wetter in Thüringen

Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst heute mitteilte, tritt am Vormittag noch lokal Nebel auf, der sich aber schnell wieder verzieht. Danach zeigt sich der Himmel bedeckt, zeitweise blickt die Sonne durch. Es bleibt regenfrei - bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht werden die Wolken etwas dichter und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen zwei und sechs Grad. (dpa)

7.50 Uhr: Thüringer Heimatcheck: Freistaat beim Freizeit-Angebot nur Mittelmaß

Sieben Theater mit 43 Spielstätten, rund 250 traditionelle und originelle Museen, 170 Freibäder, 13 Thermen, 50 Kinos, weit über 1000 Kilometer markierte Wander- und Radwanderwege, dazu unzählige Spielplätze und Skater-Parcours, Dutzende wunderschöner Parks, dazu die blühende ega und das ehemalige Buga-Gelände in Gera – um die Freizeitgestaltung muss einem in Thüringen nicht bange sein, Langeweile dürfte eigentlich nicht aufkommen. Doch die regionalen Ergebnisse unseres Heimatchecks zeigen ein anderes Bild.

6.28 Uhr: Auto gerät im Jagdbergtunnel in Brand

Im Jagdbergtunnel auf der A4 bei Jena ist am Dienstagabend ein Fahrzeug in Brand geraten. Während des Einsatzes der Feuerwehr musste der Tunnel zeitweise gesperrt werden.

Foto: Autobahnpolizei

5.43 Uhr: Ukraine-Verein: Dankbar für die Hilfe

Der Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen schätzt die Unterstützung für die vor dem russischen Angriffskrieg in den Freistaat geflüchteten Menschen hoch ein. "Das war eine große Herausforderung für die Behörden", sagte Vereinssprecherin Ilona Mamiyeva der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin so dankbar, wir sind dankbar, wie die Behörden das gemeistert haben." Zwar habe es Anfangsschwierigkeiten gegeben, aber seit dem Sommer hätten sich die Dinge eingespielt. Auch außerhalb von Verwaltungsstrukturen gebe es weiterhin Unterstützung. (dpa)

5.30 Uhr: Neustart für Erfurts Einkaufszentrum

Das Einkaufszentrum Forum 1 am Anger, das eigentlich am Hirschlachufer steht, wird derzeit umgekrempelt. Bis zum Sommer wird sich die Aufteilung des Gebäudes in großen Teilen ändern – neue Händler ziehen ein, bestehende vergrößern sich. Das ist geplant.

Dienstag, 21. Februar

21.20 Uhr: Doppelt bittere Niederlage für Rot-Weiß Erfurt

Der Regionalliga-Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt hat am Abend sein Nachholspiel gegen Altglienicke mit 0:2 (0:0) verloren und muss zusätzlich noch den den Ausfall des in der Begegnung verletzten Spielers Hajrulla verkraften.

19.29 Uhr: Stadt Ronneburg vermietet kommunale Halle an Querdenker

Querdenker und Rechtsextremisten wollen am Mittwoch in Ronneburg feiern. Die Kommune hat die Halle vermietet. Wie es dazu kam.

18.41 Uhr: Thüringen-Kollegiaten demonstrieren in Weimar für ihr Wohnheim

Für den Erhalt gehen in Weimar die Schüler der landesweit einzigartigen Einrichtung auf die Straße – und schlafen symbolisch im Freien. Was hinter der Aktion steckt.

18.37 Uhr: Kreis Nordhausen braucht Wachschutz für acht Flüchtlingsunterkünfte

Das Nordhäuser Landratsamt investiert für die Bewachung in den Flüchtlingsunterkünften 881.250 Euro. Der Einsatz von Wachdiensten an allen acht derzeit im Landkreis betriebenen Unterkünften ist demnach durchgehend und lückenlos erforderlich.

17.22 Uhr: Ohrdruf plant 1300-Jahrfeier für 2024

Die Stadt Ohrdruf wird nächstes Jahr 1300 Jahre alt. Zur Vorbereitung des Jubiläums hat es im vergangenen November bereits ein erstes Treffen gegeben. Fest stehe bereits, dass es vom 16. bis 18. August 2024 ein Stadtfest geben wird.

17.17 Uhr: Diese KfZ-Kennzeichen verlieren ihre Gültigkeit

Thüringer Fahrern von Mopeds, E-Scootern aber auch E-Bikes mit Tretunterstützung, die schneller als 25 Kilometer in der Stunde fahren können, verlieren im März ihre Betriebserlaubnis – wenn nicht rechtzeitig die neuen Kennzeichen angebracht werden. Davor hat nun die Polizeiinspektion Gotha in einer Meldung gewarnt.

14.12 Uhr: Thüringens Finanzpolster wächst auf 1,76 Milliarden Euro

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) kann die Rücklagen des Landes für schwierige Zeiten weiter aufstocken. Dank eines Haushaltsüberschusses im vergangenen Jahr hat der Freistaat derzeit rund 1,76 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das geht aus Zahlen hervor, die Taubert am Dienstag vorlegte.

13.56 Uhr: Beim Faschingsumzug in Neustadt an der Orla: Frau und Polizisten durch Böller verletzt

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr sind drei Polizisten, die den Faschingsumzug in Neustadt an der Orla mit absicherten, verletzt worden. Laut den Angaben kam es im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße zur Detonation eines Böllers.

12.15 Uhr: Alexander Prior gibt Amt des Erfurter Generalmusikdirektors ab

Alexander Prior wird sein Amt als Generalmusikdirektor des Theaters Erfurts nach wenigen Monaten wieder abgeben. Er soll laut Informationen unserer Zeitung als Chefdirigent am Haus weiterarbeiten, dann mit einem Gastspielvertrag.

12.08 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gegen FC Rot-Weiß Erfurt: Gästefans dürfen zum Thüringenderby ins Stadion

Knapp zwei Wochen vor dem Thüringenderby des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Rot-Weiß Erfurt in der Fußball-Regionalliga steht fest: Die Partie (4. März 2023, 16 Uhr) soll mit Gästefans im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden, obwohl die derzeitige Stadion­baustelle nicht die optimalen Bedingungen bietet.

11.55 Uhr: Tausende Gewerbetreibende gaben 2022 in Thüringen auf

Tausende Gewerbetreibende haben im vergangenen Jahr in Thüringen aufgegeben, die Zahl der Gewerbeabmeldungen überstieg die der Anmeldungen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von heute in Erfurt hervor. Danach standen im vergangenen Jahr den 10.814 Anmeldungen insgesamt 11.056 Gewerbeabmeldungen gegenüber. 2021 hatte es noch ein umgekehrtes Verhältnis gegeben. (dpa)

11.53 Uhr: CDU wird nach Faschingsumzug in Apolda Diskriminierung vorgeworfen

Im Nachgang auf den Faschingsumzug übt das Netzwerk buntes Weimarer Land scharfe Kritik am Motto und am Auftreten der CDU. Auf deren Wagen stand sinngemäß, dass man auf die Sprachpolizei pfeife und man als Indianer und Zigeunerschnitzel durch die Straße und an den Zuschauern vorbeirolle.

11.14 Uhr: Migrationsbeauftragte: Visa-Verfahren für Erdbebenopfer unzureichend

Thüringens Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa hat die Beschränkung der Einreiseerleichterungen auf Türken aus Erdbebenregionen als unzureichend kritisiert. Das Verfahren beziehe sich ausschließlich auf türkische Staatsangehörige, monierte die Beauftragte heute in einer Mitteilung. Die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu Visa-Erleichterungen hätte vielen syrischen und türkischen Staatsangehörigen Hoffnung geschenkt. "Sie hatten erwartet, mit der angekündigten Regelung zumindest für die nächsten Wochen ihren vom Erdbeben betroffenen Verwandten Obdach und Unterstützung in Deutschland bieten zu können", so Kruppa. (dpa)

10.42 Uhr: Leere Kitas und volle Mülltonnen: Warnstreik im öffentlichen Dienst in Thüringen begonnen

Vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind heute auch Beschäftigte in Thüringen in einen Warnstreik getreten. Zum Auftakt versammelten sich nach ersten Angaben der Gewerkschaft Verdi 350 Streikende zu einer Kundgebung auf dem Fischmarkt in Erfurt. Anschließend zogen sie durch die Stadt zum Streiklokal.

Foto: Michael Reichel/dpa

10.39 Uhr: Erfurter Landgericht fällt harte Urteile gegen Drogendealer-Bande

Harte Strafen verhängte gestern die 4. Strafkammer am Landgericht Erfurt gegen vier Angeklagte, die 2021 für sechs Monate eine Drogendealer-Bande gebildet haben sollen. Das Urteil für den mutmaßliche Kopf lautet elfeinhalb Jahre Haft. Er soll bandenmäßig Drogenhandel mit nicht geringen Mengen betrieben haben. Hinzu kommen weitere Drogendelikte sowie der unerlaubte Besitz einer Waffe. Das Gericht ordnete zudem das Einziehen von Vermögenswerten in Höhe von 89.000 Euro an.

9.11 Uhr: Volle Mülltonnen am Dienstag: Heute streikt Erfurts Müllabfuhr

Die Mülltonnen werden heute im ganzen Stadtgebiet stehenbleiben. Die Müllabfuhr streikt. Das teilten die Stadtwerke Erfurt gestern mit. Demnach hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für diesen Tag zu einem Warnstreik aufgerufen. Das bedeutet, dass Mülltonnen nicht geleert, Sperrmüll nicht abgeholt wird und die Wertstoffhöfe geschlossen haben.

8.48 Uhr: Neue Thermokammer befreit Museumsobjekte von Schädlingen

Motten im Teppich, Holzwürmer in Bilderrahmen und Möbeln: Um Sammlungsobjekte von Schädlingen zu befreien, hat das Landesmuseum Heidecksburg als erste Einrichtung in Thüringen eine feuchteregulierende Thermokammer in Betrieb genommen. Die ersten Testläufe seien im Gang, teilte Lars Krauße mit, der für die Depots des Landesmuseums zuständig ist.

8.46 Uhr: Geparktes Auto gerät in Jena ins Rollen - Mutter und Kleinkind verletzt

Eine 42-jährige Mutter und ihr 14 Monate altes Kind sind in Jena von einem unbemannten Auto erfasst und verletzt worden. Der geparkte Wagen begann gestern Mittag aus zunächst unklarer Ursache in der Luise-Seidler-Straße zu rollen, wie die Polizei heute mitteilte. Eine 42-Jährige und ihr Kind konnten nicht rechtzeitig ausweichen und wurden von dem Auto gerammt. Der Wagen stieß dann gegen ein anderes geparktes Auto und kam zum Stehen.

7.46 Uhr: Mildes und wolkenreiches Wetter in Thüringen

Viele Wolken und milde Temperaturen erwarten heute die Thüringer. Wie der Deutsche Wetterdienst heute mitteilte, verdichten sich die Wolken im Laufe des Dienstags. Nur kurz scheint an wenigen Orten die Sonne durch. Es bleibt regenfrei - bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht auf Mittwoch lockert es gebietsweise auf, später bildet sich Nebel. Es kühlt auf Werte zwischen 2 und 5 Grad ab. (dpa)

7.17 Uhr: IS-Rückkehrerin aus Erfurt vor dem Oberlandesgericht Jena angeklagt

Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Jena erhoben. Kristin L. sei hinreichend verdächtig, sich als Mitglied einer terroristischen Vereinigung im Ausland betätigt zu haben, heißt es in einer Erklärung. Zudem werden der Frau Verstöße gegen das Waffenrecht sowie Körperverletzungsdelikte vorgeworfen.

Montag, 20. Februar

17.07 Uhr: Nachfrage nach Spielkarten gesunken – Kurzarbeit in Altenburg

Der Spielkartenhersteller Cartamundi hat einen Großteil seiner 300 Mitarbeiter in Altenburg in Kurzarbeit geschickt. Nach dem Boom bei Gesellschaftsspielen während der Pandemie würden die großen Spieleverlage deutlich weniger Aufträge erteilen, sagt Unternehmenssprecherin Tina Troppmann. Die Dauer der Kurzarbeit sei offen. Betroffen sind die Bereiche Produktion, Logistik und Verwaltung.

15.40 Uhr: Prozess gegen Amtsrichter am Landgericht Erfurt terminiert

Rund zwei Jahre nach dem bundesweit beachteten Corona-Urteil eines Familienrichters am Weimarer Amtsgericht soll ein Prozess gegen den Mann beginnen. Der Fall werde nach den aktuellen Planungen am 18. April vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts Erfurt eröffnet, sagte ein Sprecher am Montag. Der Amtsrichter sorgte im April 2021 mit einer Entscheidung gegen die Corona-Maskenpflicht für Aufsehen. Mit dem umstrittenen Urteil entschied er, dass Kinder an zwei Weimarer Schulen keine Masken tragen müssten und löste damit eine bundesweite Diskussion aus. (dpa)

15.25 Uhr: Erste Warnstreiks in Kitas in Thüringen

In der Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Dienstes werden erste Warnstreiks in Kindergärten in Thüringen erwartet. Die Gewerkschft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kündigte Warnstreiks morgen in Kindergärten in Erfurt an. Aufgerufen seien die tarifbeschäftigten Mitglieder der GEW in den Erfurter Kindertageseinrichtungen zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen verlangen die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

14.59 Uhr: Angeklagter Sexualstraftäter flüchtet während Gerichtsverhandlung

Aus dem Landgericht Coburg, nahe der Grenze zu Thüringen, ist am Montag ein angeklagter Mann geflohen. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein.

14.01 Uhr: Mühlhäuser Rosakakadu ist gerettet

„Am Ende ging dann alles ganz schnell“, erzählt Sandra Splittgerber, die am vergangenen Sonntag gemeinsam mit einer Freundin den seit Jahresanfang frei fliegenden Rosakakadu eingefangen hat. Kenntnis vom Mühlhäuser Kakadu erlangten beide, selbst Halter von Papageien und professionelle Tierretter der Papageienrettung Freeflight, durch die Veröffentlichungen unserer Zeitung.

13.35 Uhr: "Bessere Vermarktung für Oberhof notwendig": Beauftragter der Landesregierung zieht Bilanz

Seit 2018 fungiert Hartmut Schubert (62) aus Gößnitz im Altenburger Land als Oberhof-Beauftragter der Landesregierung. Der SPD-Staatssekretär, der zugleich Geschäftsführer des Zweckverbandes Thüringer Wintersport-Zentrum (TWZ) ist – dem Eigentümer und Betreiber der Sportstätten – zieht nach der Doppel-Weltmeisterschaft in Oberhof Bilanz.

13.29 Uhr: Biathlon feiert Quoten-Erfolge bei WM

Biathlon bleibt im Fernsehen die klare Nummer 1 der deutschen Wintersport-Fans. Die Übertragungen von der WM in Oberhof bescherten ARD und ZDF durchgängig starke Einschaltquoten. Die umfangreiche TV-Berichterstattung der fast zweiwöchigen Titelkämpfe kam mehrfach über die Vier-Millionen-Grenze und auf einen durchschnittlichen Marktanteil von deutlich mehr als 20 Prozent. (dpa)

13.25 Uhr: Das müssen die Greizer zum Rosenmontagsumzug wissen

Der Rosenmontagsumzug in Greiz verspricht ein besonderer zu werden, nicht nur weil es der 25. ist. Es haben sich auch viele prominente Gäste angesagt, die mit den Greizern feiern wollen. Wer will kommen? Wo ist gesperrt? Auf welcher Strecke fahren die Wagen? Das sind die aktuellsten Informationen zum heutigen Rosenmontagsumzug durch Greiz.

13.20 Uhr: Gericht überlastet: Prozess um ausgehobenes Crystal-Labor in Erfurt erst ab September möglich

Vor einem Jahr wurde im Osten Erfurts das größte illegale Drogenlabor in Deutschland ausgehoben. Die Ermittler schnappten damals insgesamt fünf Verdächtige. Die Männer kamen in Untersuchungshaft. Inzwischen sind die Haftbefehle gegen sie in diesem Verfahren alle wieder aufgehoben worden. Ein Prozess gegen drei von ihnen könnte wegen der starken Auslastung der zuständigen Kammer erst Ende September oder im Oktober am Landgericht Erfurt beginnen.

13.07 Uhr: Harzer Schmalspurbahnen bekommen neue Geschäftsführerin

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) bekommt eine neue Geschäftsführerin. Katrin Müller soll ab dem 1. Juli das Unternehmen leiten, wie die HSB heute mitteilte. Der bisherige Geschäftsführer Matthias Wagener tritt dann den altersbedingten Ruhestand an. Müller ist seit zwölf Jahren im Unternehmen und war bislang für das Marketing und den Vertrieb der HSB zuständig. Über ihre Beförderung hat heute der Aufsichtsrat der HSB im Wernigeröder Rathaus entschieden. (dpa)

12.58 Uhr: Trotz offener Stellen im Freistaat pendeln immer mehr Thüringer zur Arbeit

Schlechte Nachricht für den Thüringer Arbeitsmarkt: Trotz vieler Jobangebote und Fachkräftemangels im Freistaat ist die Zahl der Berufspendler in andere Bundesländer gestiegen. Gleichzeitig kommen aber auch mehr Menschen aus anderen Bundesländern nach Thüringen zur Arbeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte. "Wenn die Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen stimmen, werden Jobs in der Heimat für viele Menschen immer attraktiver", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens.

11.45 Uhr: Biathlon: Herrmann-Wick hofft auf Nachfolgerinnen

Für Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick heißt es erst mal durchschnaufen. Zu Hause in Ruhpolding will die Sprint-Weltmeisterin von Oberhof neue Kräfte sammeln, bevor es ab 2. März mit dem Start in Nove Mesto in die letzten drei Saison-Weltcups geht. "Wenn sie zurücktritt, könnte ich es absolut nachvollziehen", sagte Laura Dahlmeier. Die Fußstapfen der Peking-Olympiasiegerin und zweimaligen Weltmeisterin seien aber sehr groß: "Aber mir wird nicht angst und bange, weil es mehrere gibt, die nachkommen." Auch Herrmann-Wick sieht die Zukunft des Frauen-Teams positiv. (dpa)

11.43 Uhr: Polizei äußert sich zu Aufklärungsquote bei Messerstraftaten in Thüringen

Thüringens Polizei kann auf eine hohe Aufklärungsrate bei Straftaten mit Messern verweisen. Von etwa 940 dieser Straftaten konnte die Polizei im Jahr 2021 etwa 90 Prozent aufklären, geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Sascha Bilay hervor. Zahlen für 2022 liegen danach noch nicht vor. Von Straftaten mit Messern wird beispielsweise auch dann gesprochen, wenn jemand bei einem Diebstahl ein Messer lediglich mitführt. Messerattacken gibt es hingegen deutlich seltener.

11.15 Uhr: Rosenmontagsumzüge in Thüringen - Ramelow schaut sich Zug in Greiz an

Jenseits der Karnevalshochburgen an Rhein und Main gibt es auch in Thüringen in einigen Orte Rosenmontagsumzüge - wenn auch in wesentlich kleinerer Dimension. Greiz ist heute u.a. fest in der Hand des närrischen Volks - dort jährt sich der Rosenmontagsumzug zum 25. Mal. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will vorbeischauen. Der größte Teil der Karnevalsumzüge ist in Thüringen aber bereits am Wochenende vor Rosenmontag gelaufen.

9.28 Uhr: Einschränkungen im Straßenverkehr: Klima-Aktivisten blockieren Verkehrsader in Erfurt

In Erfurt hatten kurz nach 8 Uhr Klima-Aktivisten den Verkehr im Zentrum behindert. Betroffen war die Stauffenbergallee stadtauswärts, Richtung Knoten. Vier Demonstranten - drei Frauen und ein Mann - hatten sich laut Pressesprecherin Julia Neumann auf die Fahrbahn gesetzt, die Frauen klebten sich fest. Der Verkehr staute sich, Autofahrer wendeten verkehrswidrig über den Grünstreifen.

Foto: Martin Wichmann

8.49 Uhr: Ministerium: Milliardenbetrag an Corona-Hilfen in Thüringen

Mehr als 1,1 Milliarden Euro sind während der drei Corona-Jahre seit 2020 als Finanzhilfe an die Thüringer Wirtschaft gezahlt worden. Das geht aus einer Bilanz hervor, die das Wirtschaftsministerium in Erfurt vorlegte. Der Milliardenbetrag stammt aus Programmen von Bund und Land, mit denen vor allem kleine und mittelständische Firmen während der Pandemie stabilisiert werden sollten. Viele von ihnen erlitten während der Lockdowns massive Umsatzausfälle. (dpa)

8.47 Uhr: Kleinbus fährt im Wartburgkreis in Leitplanke - Zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf Höhe von Dermbach (Wartburgkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, fuhr ein 51-Jähriger mit einem Kleinbus gestern Abend in Richtung Kaltennordheim, als das Heck des Busses in einer Kurve ausbrach. Daraufhin kam der Bus ins Schleudern und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Ein entgegenkommendes Auto stieß dann mit der Beifahrerseite des Kleinbusses zusammen. Der 73-jährige Fahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin dieses Autos wurden dabei schwer verletzt.

7.51 Uhr: Stürmischer Wochenstart in Thüringen erwartet

Stürmische Tage erwarten die Thüringer am Anfang der Woche im Freistaat. Dabei bleiben die Temperaturen mild, wie der Deutsche Wetterdienst heute mitteilte. Demnach startet der Tag trocken und bewölkt, zeitweise klart es ein wenig auf. Dabei treten starke Windböen auf, im Norden kommt es laut Vorhersage zu stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen am Tag liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel und es bleibt regenfrei. Der Wind lässt langsam nach. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen sechs und acht Grad ab. (dpa)

7.32 Uhr: Abstimmung mit den Füßen: Erfurt sagt "Ja" zum Karneval mit Mickie Krause

Ein Meer bunt kostümierter Narren hat am gestern den Domplatz überschwemmt. Beim Auftritt von Mickie Krause am Nachmittag gingen die Organisatoren der Karnevalsparty von 7500 Besuchern aus. Über den Tag seien es etwa 10.000 Besucher gewesen, sagten Christian Haß und Marc Lischewski von der Kulturdirektion der Stadtverwaltung.

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Bilder von der Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Foto: Matthias Gränzdörfer

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt

Karnevalsparty auf dem Erfurter Domplatz Mit einer großen Party wird am Sonntag auf dem Erfurter Domplatz Karneval gefeiert. Foto: Marco Schmidt



Sonntag, 19. Februar

15.16 Uhr: Katzenfund löst große Befürchtung aus

Der Fund einer toten Katze ohne Schwanz, die in der Nähe vom Steintisch aufgefunden worden ist, löst in Blankenhain bei vielen Tierbesitzern schlimme Befürchtungen aus. Grund hierfür ist, dass erst in der vergangenen Woche nur wenige Meter entfernt ein Chihuahua auf grausame Weise zugerichtet aufgefunden worden ist.

14.20 Uhr: Langer Tag der Natur 2023 in Thüringen geplant

Die Tierwelt bei Tag und Nacht erleben und Natureindrücke speziell für Kinder - das ist das Anliegen des "Langen Tags der Natur" 2023 in Thüringen. Für das Projekt am 9. und 10. Juni würden weitere Partner mit Angeboten gesucht, teilten der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen und die Stiftung Naturschutz Thüringen in Jena mit. (dpa)

13.50 Uhr: Frau in Gera niedergeschlagen

In Gera wurde eine 30-Jährige von zwei Männern niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht .

13.25 Uhr: Keine Medaille für deutsche Biathlon-Männer

Die deutschen Biathlon-Männer sind erstmals seit 1976 ohne eine WM-Medaille geblieben. Im abschließenden Massenstart am Sonntag belegte Justus Strelow im thüringischen Oberhof als Bester Platz 13.

13.12 Uhr: Karnevalsparty in Erfurt eröffnet

Hunderte Narren schunkeln schon im Nieselregen. Bis zum Nachmittag werden Tausende Besucher im Erfurter Epizentrum des Karnevals erwartet.

12.44 Uhr: Linke: Unternehmen sollen regelmäßig Entgeltpraxis prüfen

Die Linke im Thüringer Landtag verlangt nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, dass Unternehmen die Bezahlung von Frauen und Männern regelmäßig überprüfen. Das Urteil sei ein Signal, dass Ungerechtigkeiten bei der Bezahlung nicht länger toleriert werde, erklärte die Vizefraktionsvorsitzende der Linken, Karola Stange, am Sonntag in Erfurt. "Gleiche Arbeit muss endlich gleicher Lohn bedeuten." (dpa)

12 Uhr: Bilder: So schön wird in Thüringen Karneval gefeiert

Noch bis Dienstag wird in Thüringen Karneval gefeiert. Unsere Bildergalerien zeigen die Fünfte Jahreszeit in den Regionen. Der Überblick.

11.07 Uhr: Umbauarbeiten im Erfurter F1

Die Erfurter Aldi-Filiale im F1 Forum am Anger schließt am 25. Februar für einen mehrmonatigen Umbau. Beim Umbau bekommt der Discounter nicht nur jede Menge Platz, sondern auch ein Kunden-WC. Aber wann ist denn nun wieder geöffnet?

11 Uhr: Hund verletzt Kind und beißt Dackel tot

Ein großer Hund hat im Weimarer Land einen 10 Jahre alten Jungen verletzt und dessen Zwergdackel tot gebissen. Das Kind wurde mit Verletzungen an beiden Händen in ein Krankenhaus gebracht.

10.45 Uhr: Yvonne Catterfeld ist wieder in einer Beziehung

Musikerin Yvonne Catterfeld ist wieder in einer Beziehung. Das hat die Erfurterin am Rande der Berlinale verraten.

10.32 Uhr: Mann liegt gefesselt im Badezimmer

Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei in Nordhausen. Ein Mann ist gefesselt in seinem Badezimmer gefunden worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

9.57 Uhr: Polizei beendet Veranstaltung der rechten Szene

Die rechte Szene hat am Samstagabend einen unangemeldeten "Liederabend" veranstaltet. Nach Hinweisen kam die Polizei in Ohrdruf (Landkreis Gotha) zum Einsatz. Rund 50 Teilnehmer des "Liederabends" erhielten einen Platzverweis.

9.30 Uhr: Erste pädagogische Assistenten beginnen ihre Arbeit

Die Winterferien sind vorbei, nach einer Woche Pause geht am Montag die Schule wieder los. Das zweite Halbjahr bringt Veränderungen: In einigen Schulen fangen neue Assistenten an. Sie sollen die Lehrerinnen und Lehrer entlasten. (dpa)

6 Uhr: Mehr Geld aus der Landeskasse für Hochschulen

Thüringens Ausgaben pro Studierendem sind im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch. Trotz der vom Landtag vorgegebenen Kürzungen im Haushalt lagen sie im vergangenen Jahr im Schnitt für Lehre und Forschung bei 9900 Euro pro Studierendem, wie das Wissenschaftsministerium in Erfurt mitteilte. Und nun sollen die Hochschulen Teile ihres Sparbeitrags behalten können.

Samstag, 18. Februar

19.50 Uhr: Zu viel Wind: Keine Siegerehrung für deutsche Biathletinnen

Nach ihrem emotionalen Lauf zu Silber bei der Biathlon-Weltmeisterschaft haben Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick auf die Medaillenübergabe am Samstagabend im Oberhofer Kurpark verzichten müssen. Die lokalen Behörden gaben die Bühne wegen der Wetterlage aus Sicherheitsgründen nicht frei, wie das Organisationskomitee mitteilte. Die Zeremonien für die Frauen- und Männer-Staffeln sollen nun am Sonntag im Rahmen der abschließenden Massenstarts in der Arena am Rennsteig nachgeholt werden. (dpa)

17.53 Uhr: CDU will jährlichen Bericht zu Angriffen auf Rettungskräfte

Die oppositionelle CDU-Fraktion verlangt von der Landesregierung einen jährlichen Bericht zu Gewalttaten gegen Rettungskräfte in Thüringen. Die Zahl der Straftaten gegen Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter sei seit Jahren hoch im Freistaat, erklärte der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk am Samstag in Erfurt. "Was wir hier brauchen, ist ein jährlicher umfassender Überblick nach dem Vorbild Bayerns und Nordrhein-Westfalens, der uns sagt, wer die Täter sind und warum sie so handeln." Allein im Jahr 2021 habe es im Freistaat 1182 Straftaten gegen Polizisten gegeben, darunter 311 tätliche Angriffe. Es habe 195 Verletzungen gegeben, so Walk unter Berufung auf Angaben des Innenministeriums. (dpa)

16.45 Uhr: Deutsche Biathletinnen holen Staffel-Silber bei Heim-WM in Oberhof

Trotz schwieriger Bedingungen haben die deutschen Biathletinnen bei der Heim-WM in Oberhof mit der Staffel die Silbermedaille gewonnen.

15.32 Uhr: In Moxa werden Erdbeben ab Stärke 5 in aller Welt registriert

Seit fast sechs Jahrzehnten misst das Geodynamische Observatorium in Moxa die Erdschwingungen, die durch Beben wie in der Türkei und Syrien ausgelöst werden.

14.07 Uhr: Arnstädter Bestatter im Erdbebengebiet

Helfen auch über den Tod hinaus: Sven Tittelbach-Helmrich aus Arnstadt ist derzeit mit einer Gruppe deutscher Bestatter im türkischen Erdbebengebiet.

13.37 Uhr: Transportflieger in niedriger Höhe

Ein größeres Flugzeug, das relativ niedrig den Saale-Orla-Kreis überflogen hatte, fiel am Donnerstagnachmittag mehreren Menschen auf. Das hatte es damit auf sich.

13.13 Uhr: Deutsche Biathlon-Staffel in Oberhof ohne WM-Medaille

Die deutschen Biathleten sind bei der Heim-WM in Oberhof mit der Staffel ohne die angepeilte Medaille geblieben. Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll belegten am Samstag bei teilweise kaum zu beherrschenden Bedingungen mit viel Wind nur den fünften Platz.

12.36 Uhr: Rätselhafte Ufo-Sichtungen über Thüringen

Wie es am Himmel über Thüringen aussieht, das behält in der Bundesrepublik die Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens, kurz GEP, im Blick. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt sechs vermeintliche Ufos über Thüringen registriert, teilt Hans-Werner Peiniger von der GEP mit. Was hinter den Ufo-Phänomenen steckt.

12.10 Uhr: 126 Kommunen stellten Straßenbeleuchtung auf LED um

Thüringens Kommunen nutzen finanzielle Zuschüsse vom Land, um ihre Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzustellen. Seit 2018 seien mehr als 2,8 Millionen Euro für Projekte in insgesamt 126 Städten und Gemeinden geflossen, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. (dpa)

12 Uhr: 25-Jährige bei Unfall auf A73 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A73 bei Suhl ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Die 25-Jährige war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Foto: Autobahnpolizei

11.38 Uhr: Friedenspetition: Weiterer Landrat unterstützt Vorstoß

Die Landrätinnen Martina Schweinsburg (CDU/Greiz) und Peggy Greiser (parteilos/Schmalkalden-Meiningen) erhalten für ihre Petition Unterstützung aus der kommunalen Ebene in Thüringen. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) begrüßt den Vorstoß seiner beiden Kolleginnen, mit ihrer Petition diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.

11.20 Uhr: Berufswechsel: Vom Koch zum Podologen

Hühneraugen, Hornhaut, Hallux – vielen Menschen schaudert es schon bei diesen Begriffen. Den Bad Tabarzer Alexander Creuzburg zum Glück nicht. Er hat Jahrzehnte als Koch gearbeitet, ehe er sich zum Podologen umschulen weg. Vor Kurzem hat er sich mit einer Praxis selbstständig gemacht.

11.12 Uhr: Fast 1000 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle aus A4

974 Verstöße und 85 Fahrverbote: Das ist die Bilanz einer Kontrolle der Autobahnpolizei am Freitag auf der A4 bei Ronneburg.

10.55 Uhr: Rodeln am Ende der Winterferien noch möglich in Thüringen

Plusgrade und Regen haben der Schneedecke im Thüringer Wald zugesetzt und die Wintersportbedingungen stark verschlechtert. Langlauf sei zum Ende der Winterferien nicht mehr möglich. Es seien am Samstag aber noch vier Rodelhänge und sechs Lifte im Betrieb, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. An einigen Stellen in den oberen Lagen des Mittelgebirges lägen noch bis zu 35 Zentimeter Schnee, in der Mehrzahl der Wintersportorte seien es aber deutlich weniger. (dpa)

10.26 Uhr: Pflegende Angehörige und Eltern im Nachteil

Bei der Rente zählt in Deutschland nur die reine Erwerbsarbeit. Das hält der Verband kinderreicher Familien für zutiefst ungerecht.

9.42 Uhr: "Das ist lebensbedrohlich": Anwohner fühlen sich im Stich gelassen

Die Belastung sei nahezu unerträglich. Anwohner der Mühlhäuser Straße in Oberdorla, an der Engstelle in der Nähe des Angers, beklagen den Zustand ihrer Straße zum einen, mehr aber noch den Verkehrsstrom. Doch die Straße ist zu schmal für eine Neugestaltung. Ideen für eine Entlastung gibt es dennoch.

9 Uhr: Trotz Wetterwarnung: Staffelrennen bei Biathlon-WM in Oberhof sollen stattfinden

Die Staffelrennen der Männer und Frauen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof sollen nun am Samstag doch stattfinden. Das haben der Weltverband IBU und das Organisationskomitee nach intensiver Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Thüringen Forst am Samstagmorgen entschieden.

8.30 Uhr: Klinikreform: Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen warnt vor der Umsetzung

Die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen warnt vor der Umsetzung des Entwurfs zur Klinikreform. Zahlreiche Krankenhäuser wären bedroht.

7.11 Uhr: Ehemalige NS-Häftlinge in schwieriger Lage

Ein Netzwerk bittet um Unterstützung für Überlebende des deutschen NS-Terrors, die jetzt in der Ukraine unter Kriegsbedingungen leben. Die Gedenkstätte Buchenwald zählt zu den Unterstützern.

Freitag, 17. Februar

20.29 Uhr: Landrätinnen dringen auf Verhandlungen im Krieg gegen Ukraine

Die Landrätinnen der Kreise Greiz und Schmalkalden-Meiningen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich stärker für Verhandlungen im Ukraine-Krieg einzusetzen. Ein Online-Aufruf der beiden mit dem Titel "Verhandlungen statt nur Waffen! Aufruf der Thüringer Kommunalpolitik" verzeichnete in nicht einmal 24 Stunden bereits mehr als 660 Unterstützer.

19 Uhr: Sturm-Warnung bei Biathlon-WM: Austragung von Staffelrennen fraglich

Die Austragung der Staffelrennen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof ist aufgrund der schwierigen Wettersituation mit Regen, viel Wind und zu hohen Temperaturen in Gefahr. Wie die Veranstalter am Freitagabend informierten, wird erst am Samstagmorgen bei einer Sitzung ab 7.30 Uhr entschieden, ob die Wettbewerbe der Frauen (11.45 Uhr) und Männer (15.00 Uhr) am Rennsteig wie geplant stattfinden können.

18 Uhr: Erster Spatenstich für Schrägaufzug zur Leuchtenburg

Nachdem das Verwaltungsgericht Gera den Baustart für einen Schrägaufzug zur Leuchtenburg ermöglicht hatte, ging es ganz schnell: Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Stiftung Leuchtenburg am Freitagnachmittag das Projekt offiziell begonnen.

17 Uhr: Fast 100 Jungen und Mädchen bekommen derzeit keinen Schulplatz in Gera

"Da müssen doch Lösungen her“, sagt eine Lehrerin. In Gera bekommen Jungen und Mädchen derzeit keinen Schulplatz. Das sagt die Stadt zu der Situation.

16.10 Uhr: Nach SEK-Einsatz in Erfurt: Tatverdächtiger festgenommen

Das SEK hat am Mittwoch aufgrund eines Raubüberfalls eine Wohnung in Erfurt gestürmt und war seitdem auf der Suche nach einem 21-Jährigen. Nun wurde der Tatverdächtige festgenommen.

14.50 Uhr: Autobahn 4 Anschlussstelle Gera in Richtung Dresden für Monate gesperrt

Auf der Autobahn 4 bei Gera setzt die Autobahn GmbH des Bundes die grundhafte Fahrbahnerneuerung weiter fort. Ab kommenden Montag, 20. Februar, bis zum 9. Juli 2023 wird die Anschlussstelle Gera auf der Richtungsfahrbahn Dresden gesperrt. Grund hierfür sind weiterhin die Fahrbahnsanierungsarbeiten.

13.50 Uhr: Stadtwerke Jena wollen Preis für Strom und Gas senken

Die Stadtwerke Jena haben angekündigt, die Preise für Strom und Erdgas zum 1. April zu senken. Der Preis für eine Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung geht dann um rund zwölf Prozent auf etwa 53 Cent zurück, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bei der Grundversorgung Gas macht die Preissenkung auf 19,96 Cent je Kilowattstunde den Angaben zufolge rund 23 Prozent aus. Insgesamt betreffe dies rund 16.000 Kunden.

12.06 Uhr: Dorfbewohner betreiben als Genossenschaft einen 24-Stunden-Markt

Görsbach hat seit diesem Donnerstag wieder einen Einkaufsmarkt. Er heißt „IO“. Die Buchstaben stehen für „immer offen“. Marco Rossmann aus Nordhausen und Henning Lüdecke aus Niedersachswerfen sind zwei der Gründungsväter. Gemeinsam mit sieben weiteren Personen gründeten sie eine Nordthüringer IO-Markt-Genossenschaft. Vom etwas holprigen Beginn lassen sie sich nicht entmutigen.

11.34 Uhr: Drei Gleichen: Vorverkauf für „Drei(n)schlag“ ab Rosenmontag

Nach coronabedingter Absage 2020 kommt der „Drei(n)schlag“, der seit 2011 alle drei Jahre stattfindet, 2023 zurück. Am 19. August soll mit dem Spektakel zum sechsten Mal jene Sage nachempfunden werden, nach der in einer Mainacht des Jahres 1231 mehrere Blitze in alle Drei Gleichen einschlugen und die Mühlburg, die Burg Gleichen und die Wachsenburg in Brand setzten. So kommen Sie an die Karten.

11.03 Uhr: Hass-Verbrechen vorm Landgericht Erfurt: Angeklagter soll Freundin brutal getötet haben

Wegen schwerer Körperverletzung und Totschlags muss sich ein 30-Jähriger seit Freitag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im August des Vorjahres in Geraberg (Ilm-Kreis) seine 25-jährige Freundin aus Eifersucht brutal getötet zu haben. Die Details sind brutal.

10.10 Uhr: Blick hinter die Kulissen einer Großkontrolle von Lastwagen in Thüringen auf der A 38

Die Autobahnpolizei hat es bei einer Großkontrolle in Nordthüringen vor allem auf Lastwagen abgesehen. Ein Brummifahrer muss unter Polizeiaufsicht in die Werkstatt fahren. Was unsere Reporterin erlebte:

9.28 Uhr: Über die Flucht eines Eichsfelders mit einem Radlader, die tödlich endete

Ein neuer und doch alter Blickfang im Grenzmuseum Schifflersgrund ist der historische Radlader, den Heinz-Josef Große einst bei seinem tödlichen Fluchtversuch nutzte. Da der Radlader jahrelange auf dem Außengelände des Grenzmuseums präsentiert und mehrfach überlackiert worden war, brauchte er nun eine grundlegende Restauration und Konservierung. Am 29. März 1982 hatte Große versucht, mit dem Radlader über die innerdeutsche Grenze im Schifflersgrund aus der DDR zu flüchten.

9.07 Uhr: Endlich wieder Weiberfasching im Erfurter Kaisersaal!

Im ausverkauften Kaisersaal in Erfurt feierten die Damen und wenige Herren standesgemäß die legendäre Weiberfastnacht mit Swagger.