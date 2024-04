Erfurt. Warum man stets auf die richtige Beleuchtung am Auto achten und auf dem Fahrrad einen Helm tragen sollte, verrät der Polizeibericht vom Wochenende.

Streit um ein Brot hat offenbar zu einer Schlägerei in der Erfurter Innenstadt geführt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein Unbekannter und ein 27-jähriger Mann am Samstagnachmittag in einer Bäckerei aneinander. Es habe auch nicht geholfen, dass der 27-Jährige dem anderen das frische Brot überlassen wollte. Vor dem Laden lauerte Letzterer mit drei Kumpel dem Mann auf und attackierten ihn unter anderem mit einem Gürtel, bevor sie das Weite suchten. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die Polizei ermittelt.

Ohne Licht und Führerschein

Ohne Licht war eine Frau in der Magdeburger Allee unterwegs, und das mitten in der Nacht zu Samstag. Das fiel einer Polizeistreife auf, die den Wagen anhielt. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau ohne Führerschein unterwegs war. Der war ihr vor einiger Zeit bereits entzogen worden. Ermittelt wird nun nicht nur gegen die Fahrerin, sondern auch gegen den Halter des Autos. Der, so mahnt die Polizei, hätte sich vergewissern müssen, ob die Frau eine Fahrerlaubnis hat, bevor er ihr den Wagen überließ.

Mopeddieb flieht vor Besitzer

Hey, war das nicht... Richtig. Ein 21-jähriger Mann entdeckte am Samstagabend in Erfurt das Moped wieder, das ihm wenige Tage zuvor gestohlen wurde. Allerdings saß darauf ein 33-jähriger Mann, der gar nicht daran dachte, ihm das Zweirad wieder auszuhändigen. Stattdessen trat der Flucht an, die wenig später mit einem Sturz endete. Die herbeigerufene Polizei konnte den Fahrer dingfest machen, der nicht nur ohne Führerschein, sondern auch unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Handtasche gerät in Fahrradspeichen

Aus gegebenen Anlass erinnert die Erfurter Polizei Fahrradfahrer daran, besser einen Helm zu tragen. Gleich zwei Unfälle mussten die Beamten am Freitag aufnehmen. In einem Fall kam eine 15-Jährige mit einem Verkehrszeichen ins Gehege und stürzte, im zweiten Fall geriet die Handtasche einer 27-jährigen Radlerin in die Speichen ihres Vorderrads. Beide Fahrerinnen verletzten sich zum Glück nur leicht.

Metalldiebe am Herrenberg

Kupferkabel und Muffen im Wert von 930 Euro ließen Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Herrenberg mitgehen. Das Gebäude befindet sich derzeit in Renovierung. Nach Angaben der Polizei müssen die Diebe in der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen zugeschlagen haben. Es wird wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red