Erfurt. Im Erfurter Norden haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge beschädigt. Unter anderen schlugen die Täter Scheiben ein und verursachten Kratzer und Dellen. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Autos im Erfurter Norden. Diese waren auf dem Hof eines Autohandels abgestellt, teilte die Polizei mit. Unter anderem mit zwei Glasflaschen schlugen die Täter auf einen Mercedes, einen Opel und einen VW ein. Zudem beschädigten sie drei weitere nicht zugelassene Autos, indem sie die Scheiben einschlugen und Kratzer sowie Dellen verursachten. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wohnmobile im Fokus von Dieben

Auf ein Wohnmobil hatten es Diebe im Erfurter Ortsteil Linderbach abgesehen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag stahlen Unbekannte das Reisemobil im Wert von über 50.000 Euro. Die Fahndung dauert den Angaben zufolge an. Auch im Ortsteil Wiesenhügel machten sich Einbrecher an einem Wohnmobil zu schaffen. Wie der Eigentümer der Polizei am Samstag mitteilte, versuchten die Täter, das Zündschloss kurzzuschließen. Glücklicherweise gelang es ihnen nicht. Allerdings verursachten sie einen Schaden von ungefähr 1500 Euro. In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf.

Polizei ermittelt nach Autodiebstahl

Am Samstag wurde der Diebstahl eines Skodas bei der Erfurter Polizei zur Anzeige gebracht. Eine 51-jährige Frau hatte ihren grauen Skoda Karoq über Nacht auf einen Parkplatz im Jakob-Kaiser-Ring abgestellt. Unbekannte Täter stahlen das fünf Jahre alte Auto im Wert von etwa 25.000 Euro. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Bisher fehlt von dem Auto allerdings jede Spur.

