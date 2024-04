Erfurt. Ein mutmaßliches Autorennen in der Erfurter Innenstadt beschäftigt die Polizei. Einer 20 Jahre alten Audi-Fahrerin konnten die Beamten den Führerschein abnehmen - nach dem BMW wird weiter gesucht.

Quietschende und qualmende Reifen sorgten am Montagabend in der Erfurter Innenstadt für Aufsehen. Ein Audi und ein BMW waren laut Polizeiangaben am Juri-Gagarin-Ring unterwegs, missachteten mindestens eine rote Ampel und bogen anschließend in die Johannesstraße ab.

Zwei Männer mussten sich an einer Fußgängerampel in Sicherheit bringen, um nicht erfasst zu werden. Die Polizei konnte die 20 Jahre alte Fahrerin des Audis schließlich stellen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines illegalen Straßenrennens eingeleitet. Nach dem BMW werde weiterhin gefahndet. Zeugen, die durch die beiden Autos gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erfurt zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red