Gotha. Drei Gartenlauben sind zuletzt in Gotha abgebrannt. So ist der Stand der Ermittlungen der Polizei.

Drei Gartenlauben sind um den Jahreswechsel in Gotha in Flammen aufgegangen. Am 31. Dezember 2023 brannten gleich zwei Hütten ab - eine in der Friedrich-Ebert-Straße und eine in der Inselsbergstraße. Eine weitere Laube geriet am 8. Januar in der Gartenanlage „Frohsinn I“ an der Leinefelder Straße in Vollbrand.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Polizei Gotha nun mit, dass in allen drei Fällen wegen des Verdachtes der Brandstiftung ermittelt werde. Ob eine Verbindung zwischen den Feuern besteht, wollte die Polizei nicht beantworten. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Rund 25.000 Euro Schaden nach Bränden in Gotha

Die Gartenlaube in der Friedrich-Ebert-Straße konnte die Feuerwehr nicht mehr retten. Sie brannte nahezu bis auf die Bodenplatte ab. Der Schaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt. Die hölzerne Gartenlaube in der Inselbergstraße brannte ebenfalls vollständig ab. Die Polizei gab den Schaden mit rund 10.000 Euro an. Auch die Hütte an der Leinefelder Straße wurde komplett zerstört. Dort belief sich der Schaden ebenfalls auf rund 10.000 Euro. tl

