Georgenthal. Feuerwehren mussten zu einem Unfall im Kreis Gotha ausrücken. Zwei Autos sind mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Gotha sind am Dienstag zwei Autos mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Georgenthal bei Facebook mitteilte, seien die Einsatzkräfte am frühen Abend alarmiert worden. In der Nähe von Georgenthal fand die Feuerwehr zwei Pkw vor, die mit einem umgestürzten Baum kollidiert waren.

Glücklicherweise sei es bei Blechschäden geblieben, und keiner der Insassen habe sich verletzt. Die Kameraden leuchteten die Unfallstelle aus und sicherten die Umgebung ab. Aus einem der Fahrzeuge sei ein Betriebsmittel ausgelaufen. Dieses wurde mit einem Bindemittel entfernt. Zusammen mit der Feuerwehr Nauendorf räumte die Feuerwehr Georgenthal anschließend die Straße. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

