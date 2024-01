Landkreis Sömmerda. Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht erheblichen Schaden - Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Sömmerda und Umgebung.

Eine leblose Person ist am Samstagmittag zwischen Walschleben und Andisleben gefunden worden. Wie die Polizei informiert, waren zwei Angler am Flusslauf der Gera unterwegs, als sie auf den leblosen Mann im Wasser aufmerksam wurden. Die Identität des Mannes ist bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen zur Todesursache und zur Klärung der Identität des Toten aufgenommen.

Betrunken in Straußfurt unterwegs

Ein LKW-Fahrer hat Samstagabend in Straußfurt hohen Schaden verursacht. Laut Polizei war der 57-Jährige mit seinem Gespann in der Bahnhofstraße unterwegs, als er beabsichtigte zu rangieren. Dabei stand ihm nicht nur ein geparkter Renault im Weg, auch mit einer Mauer und einem Holzzaun kollidierte er. Durch sein Fahrmanöver entstand ein Sachschaden von über 6000 Euro. Zeugen verhinderten, dass der Mann vom Unfallort flüchtete. Doch damit nicht genug. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,8 Promille bei dem 57-Jährigen an. Für eine Blutentnahme musste er mit zur Dienststelle. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Zudem wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Fünf Verletzte bei Unfall in Nöda

Einen schwerwiegenden Unfall meldet die Polizei am Samstagabend in Nöda. Ein 19-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen vollbesetzten Audi verloren und war im Straßengraben gelandet. Der junge Fahrer wurde dabei schwer verletzt, seine vier Mitfahrer im Alter von 14 bis 16 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 8000 Euro. Um das verunglückte Auto aus dem Straßengraben zu ziehen, besorgte einer der Jugendlichen einen Traktor. Die Hilfsbereitschaft des 16-Jährigen endete allerdings mit einer Anzeige. Er hatte sich mit über ein Promille hinter das Steuer gesetzt.

