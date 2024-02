Großrudestedt. Ein Mann hat eine Jugendliche im Kreis Sömmerda verfolgt. Dann packte er die 17-Jährige am Rucksack. Eine Passantin schritt ein.

Am Dienstagmittag wurde am Bahnhof in Großrudestedt eine Jugendliche verfolgt und genötigt. Bereits während der Fahrt aus Erfurt war der 17-Jährigen ein Mann in der Bahn aufgefallen, teilte die Polizei mit. Als die Jugendliche ausstieg, wurde sie mehrfach von dem etwa 50-Jährigen angesprochen und am Rucksack gepackt.

Nachdem eine Passantin hinzugekommen war, ließ der Unbekannte von ihr ab, stieg in einen schwarzen SUV und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

