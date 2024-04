Sömmerda. Ein Radfahrer fiel einer Polizeistreife am Sonntagabend wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Wie ein Test zeigte, war nicht nur Alkohol im Spiel.

Am Sonntagabend wurde im Landkreis Sömmerda ein Fahrradfahrer mit über drei Promille erwischt. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der 38-Jährige am Abend in der Eugen-Richter-Straße in Kölleda unterwegs, als er durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten hatten den Mann beobachtet und empfanden seine Fahrweise als unsicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille.

Zudem seien laut einem Drogenvortest auch weitere Suchtmittel im Spiel gewesen. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Die Weiterfahrt wurde dem 38-Jährigen untersagt. Im Anschluss wurde mit ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

