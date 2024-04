Rastenberg. Im Landkreis Sömmerda wurde ein Rentner von zwei Hunden angefallen und so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Halter der Tiere.

Im Landkreis Sömmerda wurde ein Rentner von zwei Hunden angefallen und verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei es schom am Sonntag zu dem Vorfall gekommen. Demnach sei der 82-Jährige am Nachmittag in Rastenberg unterwegs gewesen, als ein ihm unbekannter Mann sein Hoftor öffnete, um die Mülltonnen rauszustellen. Diesen Moment hätten die beiden Hunde genutzt, um auf die Straße zu rennen und den Rentner anzufallen. Sie hätten den Mann umgestoßen und in beide Hände gebissen.

Seine leichten Verletzungen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittele jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

