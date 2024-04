Treffurt. Ein Trabant im Wert von 6000 Euro ist am Wochenende im Wartburgkreis gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag ist in Treffurt im Wartburgkreis ein weißer Trabant 601 gestohlen worden. Der Diebstahl muss sich laut Polizeiangaben zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht am 20. April zugetragen haben.

Der oder die Täter begaben sich demnach auf das Grundstück in der Eisenacher Straße in Schnellmannshausen. Der Trabant hat einen Wert von circa 6000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der unter Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer: 0102313/2024) zu melden.

