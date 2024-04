Weimar. In Weimar sucht die Polizei nach einem Autofahrer, der einem Bus die Vorfahrt nahm. Außerdem wurde in Nohra Maschendrat geklaut. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Nach einem Fall von Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu einem Auto machen können, das Anfang April einem Bus die Vorfahrt nahm und so für die Verletzung einer Seniorin verantwortlich ist. Wie die Polizei schreibt, war der Bus am 9. April gegen 12.40 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Goetheplatz unterwegs. Ein Autofahrer wollte auf der Schwanseestraße nach links auf die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt des Linienbusses. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Bus stark ab. Dabei stürzte eine ältere Dame und kam ins Krankenhaus, während das Auto seine Fahrt fortsetzte.

Nun suchen die Beamten den Verursacher. Laut ersten Zeugenaussagen handelte es sich um ein silbernes Auto mit älteren, männlichen Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Obdachloser randaliert

Ein wohnungsloser 36 Jahre alter Mann hat am Montagabend in der Ettersburger Straße randaliert. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, hatte er insgesamt sechs Türen von Gebäuden eingetreten. Der Mann hatte einen Alkoholpegel von knapp drei Promille. Drei Streifenwagen rückten aus und ließen den Mann – nachdem er weitere Sachbeschädigungen androhte – in einer Zelle ausnüchtern. Den Schaden schätzen die Beamten auf eine mittlere, vierstellige Summe.

Vorfahrt genommen

Am Montagnachmittag nahm ein 86 Jahre alter Toyota-Fahrer in der Damaschkestraße beim Linksabbiegen einer 56-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt. Wie die Polizei schreibt, wollte der Toyota-Fahrer nach links abbiegen und stieß mit der 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, an den Autos entstand Sachschaden.

Obstplantage den Schutz genommen

Einen Maschendrahtzaun im Wert von rund 600 Euro haben Unbekannte von einer Obstplantage in Nohra entwendet. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, gehört die Obstplantage einer 88-Jährigen. Unbekannte Täter hätten den 100 Meter langen Zaun mit einem Schneidewerkzeug entfernt und mitgenommen.

