Suhl. Im Februar wurden mehrere Parteibüros angegriffen und beschmiert. In Suhl gibt es dazu nun einen Tatverdächtigen: Die mutmaßlichen Tatgegenstände brachten die Polizei auf die Spur.

Nach Angriffen auf Parteibüros in Suhl hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Es handle sich um einen 42-Jährigen aus Suhl, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten hatten demnach bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Wohnung des Mannes Ende Februar Steine entdeckt. Diese ähnelten den Steinen, mit denen etwa zwei Wochen zuvor Scheiben am Wahlkreis- und am Parteibüro der SPD zerstört worden waren. „Die Auswertung der am Tatort und in der Wohnung des Mannes gesicherten Spuren zeigte indes ausreichende Übereinstimmungsmerkmale“, hieß es. Zudem passte das Aussehen des 42-Jährigen zu einer Täterbeschreibung eines Zeugen. Der Tatverdächtige habe bei einer ersten Vernehmung aber zur Sache geschwiegen.

Auch politischer Hintergrund wird geprüft

Ermittlungen auch zum Tatmotiv des Mannes laufen weiter. Dabei werde auch ein politischer Hintergrund geprüft, sagte eine Polizeisprecherin. Bislang sieht sich der Tatverdächtige mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung konfrontiert.

Mehr zum Thema

Früheren Polizeiangaben zufolge entstanden bei den Steinwürfen auf die Büros ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro. Auch das Büro des Bundestagsabgeordneten und Biathlon-Olympiasiegers Frank Ullrich war betroffen.

Politiker hatten sich erschüttert über die Steinwürfe geäußert, auch weil es zu einer Häufung von Angriffen auf mit Politikern verbundene Gebäude im Februar kam: So wurde etwa das Wahlkreisbüro von Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) mit Hakenkreuzen beschmiert. In Waltershausen nahe Eisenach wurde laut Polizei Feuer am Haus eines Lokalpolitikers der SPD gelegt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

Verletzte bei schwerem Unfall auf der A4 nahe Weimar – Rennwagen fliegt von Anhänger Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Weimar und der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Legefeld gegen 22.10 Uhr zur Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Weimar und Mellingen in Fahrtrichtung Dresden aus. © Johannes Krey | Johannes Krey Nach ersten Erkenntnissen war ein Transporter mit Autoanhänger, auf dem ein Rennsportfahrzeug geladen war, aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Dabei kippte der Transporter auf die Seite und der Rennwagen flog vom Anhänger. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Ein Lkw-Fahrer wollte ausweichen, fuhr in Richtung Mittelleitplanke und keilte einen dort fahrenden VW Caddy ein. © Johannes Krey | Johannes Krey Ein weiterer Kleinbus touchierte den Pkw-Anhänger und kam anschließend zum Stehen. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Zwei Insassen des Transporters und zwei Insassen des VW Caddy seien verletzt worden. Alle Personen hätten ihre Fahrzeuge jedoch eigenständig verlassen können. © Johannes Krey | Johannes Krey Sie wurden vor Ort von mehreren Rettungswagen, einem Notarzt und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Thüringen versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten den Rettungsdienst und bereinigten die Fahrbahn. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. © Johannes Krey | Johannes Krey Die Autobahnpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Geprüft wird unter anderem, ob der Transporter eventuell zu schnell gewesen sein könnte. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Am Transporter und dem Pkw Caddy entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey 1 / 16

dpa