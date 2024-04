Hildburghausen. In Hildburghausen ist am Montag ein Rentner bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Bei einem Unfall in Hildburghausen ist am Montag ein 83-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei informierte, sei der Rentner an einem Fußgängerüberweg von einem Lkw erfasst worden. Der silberfarbene Sattelzug habe zuvor wohl noch eine Fußgängerin passieren lassen, bevor der Fahrer wieder beschleunigte. Hierbei übersah er wohlmöglich den 83-jährigen, welcher ebenfallls noch versuchte, die Straße zu überqueren.

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb noch vor Ort. Der Lkw sei einfach weitergefahren. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Tötung aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 03685-7780.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red