Suhl. Vier Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl verletzt worden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist es in der Nacht zu Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zunächst entwickelte sich nach Angaben der Polizei Freitagabend gegen 22.30 Uhr nach einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Bewohnern eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei verletzte sich einer der Beteiligten und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem dieser in die Einrichtung zurückgekehrt war, kam es erneut zu Streitigkeiten, wobei sich mehrere Bewohner zusammenschlossen und mit Metallstangen bewaffneten.

Mit Unterstützungskräften aus Erfurt konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Lage beruhigen, sodass sich die Feuerwehr um die ausgelösten Brandmelder und der Rettungsdienst um die verletzten Personen kümmern konnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass vier Personen leicht verletzt wurden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red