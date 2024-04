Erfurt. Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt müssen vier Verkehsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen. Für einen Motorradfahrer wird es richtig teuer.

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt warten jetzt auf einen Motorradfahrer drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 800 Euro. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Mann am Freitag mit seinem Motorrad im Erfurter Ortsteil Vieselbach in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Statt erlaubten 50 km/h stellten die Beamten bei ihm eine Geschwindigkeit von 129 km/h fest.

Bei der Kontrolle sei jeder achte Verkehrsteilnehmer in der Erfurter Allee zu schnell unterwegs gewesen. Neben dem Motorradfahrer müssten auch drei weitere Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.