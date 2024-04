Erfurt. Ein Pärchen ist in Erfurt in Streit geraten. Nachdem der Mann seine Freundin geschlagen hatte, schrie er herum und schlug seinen Kopf gegen eine Glasscheibe.

In einem Sonnenstudio in der Erfurter Innenstadt ist es Montagvormittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Pärchen aus noch nicht geklärter Ursache in Streit.

Der Streit eskalierte und der 45-Jährige schlug seine 38-jährige Freundin. Die Polizei rückte an und trennte die beiden und brachte den aufgebrachten Mann vor die Tür.

Der 45-Jährige ließ sich allerdings nicht beruhigen. Er schrie herum und schlug seinen Kopf gegen eine Glasscheibe. Die Polizei fesselte ihn und brachte ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red