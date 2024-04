Erfurt. In Erfurt gingen Einbrecher in einer Firma so rabiat vor, dass neben dem Beute- auch ein hoher Sachschaden entstand.

In der Nacht zu Montag machten Einbrecher große Beute in einem Objekt in Erfurt-Ilversgehofen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten die Unbekannten zunächst ein Rolltor aufgebrochen. Im Inneren hätten sie eine Zwischenwand durch- und einige Türen aufgebrochen.

Aus mehreren Räumen stahlen sie diverse Baumaschinen, Werkzeug und Baumaterialien. Sie verluden ihre Beute im Wert von 32.000 Euro und machten sich davon. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch Montagmorgen und informierte die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.