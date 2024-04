Erfurt. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Dienstag hoher Sachschaden entstanden.

Einem 60-jährigen Mann ist Dienstagnachmittag in Erfurt sein Handy zum Verhängnis geworden. In der Brühlervorstadt schaute er nach Angaben der Polizei beim Autofahren auf sein Smartphone, weil es geklingelt hatte. Dabei ließ sich der Mann derart ablenken, dass er eine rote Ampel übersah.

Er rollte auf die Kreuzung und stieß mit einer Straßenbahn zusammen, die in diesem Moment in der Binderslebener Landstraße in Richtung Flughafen fuhr. Der VW des Mannes wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Allerdings entstand am Auto und der Straßenbahn ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

