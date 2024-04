Erfurt. Aus einer Garage haben Unbekannte eine blaue Simson gestohlen. Von der S51 fehlt momentan noch jede Spur.

In den vergangenen Tagen geriet eine Simson in das Visier von Dieben. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatten Unbekannte zunächst eine Garage in der Eugen-Richter-Straße in Erfurt aufgebrochen. In dieser war das Zweirad abgestellt und angeschlossen.

Die Täter machten sich an der Sicherung zu schaffen und schnappten sich ihre Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit der blauen Simson S51 im Wert von 3000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Samstagnachmittag und informierte die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red