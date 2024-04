Erfurt. Ein alkoholisierter Mann stieg am Wochenende in Erfurt in sein Auto und stieß beim Ausparken mehrfach gegen das Fahrzeug einer Frau. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

In Erfurt setzte sich ein 55-Jähriger am Freitagabend hinter das Steuer seines Fahrzeuges, obwohl er zu viel getrunken hatte. Beim Versuch, aus der Parklücke herauszufahren, übersah er das herannahende Auto einer 60-Jährigen.

Sogleich stieß er mit dem Auto der Frau zusammen. Da er die Gänge verwechselte, rammte er das Auto zwei weitere Male. Wie die Polizei mitteilte, stellten die alarmierten Beamten einen Wert von 2,7 Promille beim Unfallverursacher fest. Der 55-Jährige wurde für die Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 900 Euro.

Nächtliche Zerstörungswut hinterlässt Schaden

In der Kürschnergasse in Erfurt ließen in der Nacht auf Samstag Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Laut Polizeiinformationen traten eine oder mehrere Personen gegen Außenspielgel von mehreren Fahrzeugen. Insgesamt beschädigten sie die Siegel von vier Autos und verursachten damit einen Schaden von rund 2000 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0094566/2024 beim Inspektionsdienst Nord (0361/78400) zu melden.

Im Rausch durch Erfurts Straßen

Die Polizei führte am Wochenende eine Reihe von Verkehrskontrollen in Erfurt durch. In ihrer Meldung sprach die Polizei von insgesamt 20 Verkehrsteilnehmern, welche unter Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Sie waren mit E-Scootern, Autos oder Fahrrädern auf Erfurts Straßen unterwegs.

Trauriger Spitzenreiter war ein 49-jähriger Fahrradfahrer, der mit über 2,5 Promille auf seinem Zweirad in der Schlösserstraße unterwegs war. Gegen alle betroffenen Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren eingeleitet.

