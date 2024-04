Erfurt. In Erfurt ist am Dienstag ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer verletzt worden. Sie zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

Am Dienstagmorgen zog sich eine 14 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall in Erfurt schwere Verletzungen zu. Laut Polizeimeldung war die Teenagerin mit ihrem Rad in der Innenstadt unterwegs, als sie am Anger mit einem Reifen in die Gleise kam und stürzte.

Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red