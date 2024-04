Landkreis Gotha. Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind unter Drogen im Kreis Gotha unterwegs. Und Einbrecher stehlen ein teures Fahrrad.

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Bad Tabarz

Ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Langenhainer Straße in Bad Tabarz unterzogen. Laut Angaben der Polizei reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Drogenfahrt in Bad Tabarz

Ein 43-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend von der Polizei in Bad Tabarz kontrolliert. Laut Angaben der Polizei reagierte dabei ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Methamphetamine. Die Beamten stellten die Autoschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der 43-Jährige muss nun mit einem Bußgeld sowie Fahrverbot rechnen.

Pedelec aus Garage in Tambach-Dietharz geklaut

Diebe sind in eine Garage an der Hauptstraße in Tambach-Dietharz eingebrochen. Der oder die Täter stahlen ein blau-schwarzes Pedelec der Marke Victoria. Das Pedelec, das einem 65-Jährigen gehört, hat einen Wert von 2200 Euro. An der Garage entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Die Tatzeit lag zwischen Sonntag, 31. März, 18 Uhr, und Montag, 1. April, 7.30 Uhr.

Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon: 03621/781 124 und Nennung der Bezugsnummer: 0083243/2024 erbeten.

