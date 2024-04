Gotha. Ein junger Mann hat am Freitag in Gotha ein Feuer in der Haupthalle des Gothaer Bahnhofes gelegt. Eine Begründung hatte der 22-Jährige auch parat.

Bereits am Freitag rückte die Feuerwehr zum Hauptbahnhof in Gotha aus, weil von dort ein Brand in der Bahnhofshalle gemeldet wurde. Wie die Polizei heute in einer Meldung schreibt, hatte sich ein 22-Jähriger mittels Grillanzünder ein Feuer entzündet, um sich daran zu wärmen.

Der junge Mann löschte schlussendlich sein Feuer selbst. Er wurde des Gebäudes verwiesen und muss sich nun einer Ordnungswidrigkeitsanzeige stellen.

red