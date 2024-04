Landkreis Gotha. Ein Auto streift einen 15-jährigen Radfahrer im Landkreis Gotha, und der Fahrer flüchtet. Bei einem Unfall verletzt sich eine 74-Jährige.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11. März, gegen 17.50 Uhr in der Arnstädter Straße Ohrdruf zwischen einem Autofahrer und einem 15-jährigen Radfahrer. Wie die Polizei mitteilte, stand der Jugendliche mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand, als der Unbekannte beim Vorbeifahren gegen das Hinterrad des Fahrrades stieß.

Dabei kam der 15-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha mit der Bezugsnummer unter Telefon: 03621/781 124 zu melden.

74-Jährige bei Unfall nahe Luisenthal verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Luisenthal wurde eine Person verletzt. Ein 74-jähriger Autofahrer sowie eine 26-jährige Fahrerin fuhren auf der Landstraße 3247 von Luisenthal in Richtung Oberhof, als es zum Unfall kam. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 26-Jährige auf den Pkw des 74-Jährigen auf.

Auch interessant

Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des 74-Jährigen leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unbekannte stehlen E-Bike in Gotha

Ein oder mehrere Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 5 Uhr ein E-Bike von einem Grundstück in der Roseggerstraße in Gotha. Laut Angaben der Polizei war das schwarze E-Bike von der Marke „Giant“ mit einem Fahrradschloss gesichert und hatte einen Wert von ungefähr 4000 Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.