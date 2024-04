Crawinkel. Am Mittwoch blitzte es im Landkreis Gotha. Schuld war aber nicht das Wetter, sondern die Polizei. Ein Fahrer hatte es besonders eilig.

Am Mittwoch blitzte die Polizei im Landkreis Gotha bei Crawinkel auf der B88 und stellte insgesamt 123 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde fest. Ein Fahrer hatte es laut Meldung der Beamten besonders eilig. Er wurde mit 97 km/h gemessen und war damit fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Die Polizei ließe allen Fahrzeugführenden entsprechende Bußgeldbescheide per Post zukommen.

