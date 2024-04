Gotha. Das sind die Meldung der Polizei für den Landkreis und die Stadt Gotha:

Verletzter bei Unfall unter Alkoholeinfluss

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer in Gotha verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren in der Langesalzaer Straße gegen 16 Uhr stadteinwärts ein VW-Transporter, ein VW Phaeton und ein Hyundai Tucson hintereinander unterwegs, als der Transporter verkehrsbedingt bremsen musste.

Das erkannte der 39-jährige Fahrer des Hyundai offenbar zu spät, sodass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er fuhr er auf den VW Phaeton auf und schob diesen auf den Transporter. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro an den Fahrzeugen und der Hyundai-Fahrer verletzte sich leicht. Bei ihm wurde zudem Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 39-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Brand in altem Industriegebäude

Ein Hausbrand hat am frühen Samstagmorgen in Gotha einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 0.53 Uhr war demnach die Meldung eingegangen, dass es in dem unbewohnten Gebäude in der Mozartstraße brennen würde. Vor Ort hatte sich laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache dort abgelagerter Müll entzündet und die Flammen griffen auf eine Holztreppe über.

Da es sich um ein altes Industriegebäude handele und dessen Gebäudesubstanz nicht angegriffen war, sei der entstandene Sachschaden gering. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verunglückter Radfahrer in Kilinik

Ein 82-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend kurz vor 19 Uhr auf einem Radweg an der Ortslage Mechterstädt verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Er zog sich dabei Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und das Fahrrad sichergestellt.

Gartentor und Stromkasten beschädigt

Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Freitagnachmittag aus der Gothaer Bahnhofstraße gemeldet. Dort fuhr im Laufe der vergangenen Woche ein noch unbekanntes Fahrzeug in das Tor eines Gartens und beschädigte dieses sowie einen Stromkasten. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0094336/2024 entgegengenommen.

