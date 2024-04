Ohrdruf. Unbekannte hatten es am Wochenende auf einen Spielplatz in Ohrdruf abgesehen. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Wochenende richteten Unbekannte hohen Schaden auf einem Spielplatz in Ohrdruf im Landkreis Gotha an. Wie die Polizei informierte, wurde der Springbrunnen auf dem Spielplatz in der Arnstädter Straße verunreinigt.

Zudem legten Unbekannte ein Feuer in einem Spieltunnel. Dieser brannte vollkommen aus. Die Stadt Ohrdruf sperrte den Spielplatz für die weitere Nutzung. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden zwischen 10.000 und 15.000 Euro.

Zeugen, die etwas zu den Verursachern sagen könne, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha 03621/781124 unter Nennung der Bezugsnummer 0096250/2024 zu melden.

