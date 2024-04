Gotha. Die Tat ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Nun veröffentlichte die Polizei zwei Fotos des mutmaßlichen Ladendiebs.

Um einen Ladendiebstahl aufzuklären, veröffentlichte die Polizei in Gotha zwei Fotos einer Überwachungskamera. Wer erkennt den abgebildeten Mann?

Am 17. August 2023 betrat ein Mann gegen 11.30 Uhr einen Drogeriemarkt in der Straße „Schöne Allee“ in Gotha und verließ das Geschäft mit Kosmetikartikeln im Gesamtwert von 1300 Euro ohne diese zu bezahlen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu der unbekannten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0266519/2023) entgegen

