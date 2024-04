Arnstadt. Mehrere Personen haben in Arnstadt große Steine auf fahrende Autos geworfen.

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 19 Uhr von einer Bahnbrücke in Arnstadt Steine in der Größe von ungefähr sechs mal fünf Zentimeter und neun mal sechs Zentimeter auf darunter fahrende Autos geworfen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurden drei Fahrzeuge dadurch beschädigt, Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Außerdem werden mögliche weitere Geschädigte in diesem Sachverhalt gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0099155/2024 entgegengenommen.

red