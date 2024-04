Nordhausen. Die Täter nutzen eine kurze Abwesenheit des Fahrers aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen in Nordhausen mehrere Tausend Euro Bargeld aus einem Lieferfahrzeug gestohlen . Wie die Polizei berichtete, hatte der Fahrer den Kleintransporter gegen 7 Uhr auf einem Parkplatz in der Grimmelallee abgestellt, um eine Filiale zu beliefern. Dies nutzten die Täter aus und gelangten innerhalb der nächsten zehn Minuten widerrechtlich ins Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie das Bargeld. Als der Fahrer zu seinem Transporter zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl.

Die Nordhäuser Polizei sicherte Spuren und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 03631/960.

