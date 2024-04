Wipperdorf. Der Fahrer eines Skoda ist nicht der einzige, den die Polizei mit zu hohem Tempo erwischt hat.

Bei einer Kontrolle an der Landstraße 3080 zwischen Wipperdorf und Großwechsungen hat die Polizei am Samstag 66 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Den Angaben von Montag zufolge passierten insgesamt mehr als 500 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 66 schneller als die an dieser Stelle erlaubten 100 Kilometer in der Stunde.

Am schnellsten war demnach der Fahrer eines Skoda, der mit 188 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun neben einer Bußgeldanzeige auch ein Fahrverbot.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red