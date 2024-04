Mühlhausen. Ein 36 Jahre alter Mann ist stark alkoholisiert mit einem Lkw durch Mühlhausen gefahren. Womöglich hatte der Mann noch andere berauschende Mittel im Blut.

Bei Mühlhausen fiel Zeugen am Dienstag ein Lkw auf, der in Schlangenlinien fuhr. Sie informierten die Polizei, die das Gespann in der Oberbürgermeister-Neumann-Straße anhalten konnte. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, ließen sie den Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Ergebnis: ein Wert von mehr als drei Promille.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv, so dass der Fahrer möglicherweise weitere berauschende Mittel intus hatte. Sein Fahrzeug wies zudem Unfallspuren auf. Eventuell war der 36-Jährige im Landkreis Nordhausen an einem Unfall beteiligt und verließ diesen pflichtwidrig.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und ordnete eine Blutprobe an. Auch die Fahrzeugschlüssel nahmen sie an sich und übergaben sie am Mittwoch der Speditionsfirma.

