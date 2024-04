Bad Tennstedt. Bei dem Feuer ist die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worde. Der Schaden ist erheblich.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zwei Deko-Kübel vor dem Eingangsbereich eines Cafés in der Kurstraße in Bad Tennstedt angezündet. Wie die Polizei berichtete, wurde die Fassade des Cafés durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich den Angaben nach auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zur Tat unter der Telefon: 03601/4510.

red