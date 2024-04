Bad Tennstedt/Bad Langensalza. Der Wert der Beute bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Und auch der Sachschaden, den unbekannte Täter bei einem Agrarhandel in Bad Tennstedt hinterlassen, ist hoch.

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Agrarhandels im Riedweg in Bad Tennstedt verschafft und dort mehrere Paletten mit Pflanzenschutzmitteln gestohlen. Der Wert der Beute bewegt sich nach Angaben der Polizei von Montag im sechsstelligen Bereich. Auf dem Firmengelände verursachten die Täter demnach zudem einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, schreibt die Polizei, die um Zeugenhinweise bittet. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände des Agrarhandels bemerkt hat oder wem aufgefallen ist, wie sich Personen gewaltsam Zutritt verschafften, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon: 03601/4510.

Böse Überraschung für Autobesitzer

Eine böse Überraschung hat ein Autobesitzer am Montagmorgen in Bad Langensalza erlebt. Unbekannte hatten in der Nacht die Beifahrerscheibe des Mazda, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Friedrich-Hahn-Straße abgestellt war, gewaltsam geöffnet, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter durchsuchten daraufhin das Fahrzeug nach möglichem Beutegut. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter Telefon: 03601/4510 .

Unbekannte zerstören Fensterscheibe eines Geschäftes

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Straße Unterm Berge in Bad Langensalza beschädigt. Wie die Polizei am Montag berichtete, zerstörten der oder die Täter zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, das äußere Glas der Doppelfensterscheibe. Augenscheinlich verletzte sich der Täter hierbei. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu dem oder den Tätern entgegen unter Telefon 03601/4510.

