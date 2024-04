Seebach. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten einen Hund aus einer Gartenlaube im Wartburgkreis befreien. Ohne Wasser und Futter war das Tier bei sommerlichen Temperaturen eingesperrt.

Ein Schäferhund-Welpe musste am Samstagabend in Seebach im Wartburgkreis von Rettungskräften aus einer Gartenlaube gerettet werden. Laut Meldung der Polizei hatte der Besitzer das Jungtier ohne Trinken und Futter trotz der sommerlichen Temperaturen über längere Zeit in der Gartenlaube eingesperrt.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier befreien. Gegen den Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, keine Tiere oder Personen in Fahrzeugen oder Räumen, die sich leicht aufheizen, zurückzulassen. Es bestehe schneller Lebensgefahr als man ahnen könne, so die Beamten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red