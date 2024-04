Eisenach. Ein Fußgänger hat einer Radfahrerin, die mit ihren Enkeln unterwegs war, ins Gesicht geschlagen. So beschreibt die Polizei den Mann und seinen Begleiter.

Bereits am 4. April gegen 16 Uhr hat ein Unbekannter in der Eisenacher Ernst-Thälmann-Straße einer Frau ins Gesicht geschlagen. Die 70-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihren beiden Enkeln mit Fahrrädern in Richtung Kasseler Straße auf der linken Straßenseite unterwegs.

Auf Höhe des Jobcenters schlug der unbekannte Mann ihr ins Gesicht. Der Mann war zu Fuß und in Begleitung eines anderen Mannes unterwegs.

Der unbekannte Mann wird so beschrieben:

ungefähr 20 bis 35 Jahre alt

dunkle, kurze Haare

ungefähr 175 cm groß

bekleidet mit einer dunklen Jacke mit roter Aufschrift

Der unbekannte Begleiter wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 175 cm groß

Brillenträger

trug ein Basecap und einen dunkelroten Rucksack

Die beiden Männer liefen weiter und bogen schließlich in die Wilhelm-Pieck-Straße ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0087849/2024) entgegen.

red