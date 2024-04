Thal. Ein 15-Jähriger ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 76-jähriger Autofahrer hatte ihn offenbar übersehen.

Bei einem Unfall im Wartburgkreis ist Mittwochabend gegen 18.20 Uhr ein 15-jähriger Simsonfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein 76-jähriger Opel-Fahrer in Thal auf dem Kittelsthaler Weg in Richtung Farnrodaer Straße unterwegs. Der Mann wollte nach links auf die Farnrodaer Straße einbiegen und übersah dabei offenbar den 15-jährigen Fahrer der S51.

Es kam zur Kollision. Der 15-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro, am Moped entstand Totalschaden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red