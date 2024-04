Mihla. Bei einem Unfall sind zwei Jungen verletzt worden. Sie waren in einem Bus im Wartburgkreis unterwegs.

Ein 12- und ein 13-jähriger Junge sind am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr als Fahrgäste in einem Bus verletzt worden - einer der Jungen sogar schwer. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, waren sie von Mihla (Wartburgkreis) in Richtung Creuzburg unterwegs.

Offenbar kamen beide Kinder aufgrund eines Bremsmanövers des Busfahrers zu Fall. Der 13-Jährige wurde leicht und der 12-Jährige schwer verletzt. Die Jungen verließen den Bus im Bereich des Marktes.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0093176/2024) in Verbindung zu setzen.

