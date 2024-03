Tannroda. Mehrere maskierte Personen haben einen Jugendlichen in Tannroda im Weimarer Land angegriffen und ausgeraubt. Der 17-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.

In Tannroda im Weimarer Land haben Maskierte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen Jugendlichen attackiert. Angaben der Polizei zufolge war der Jugendliche in Begleitung einer 16-Jährigen auf der Rudolstädter Straße unterwegs gewesen, als vier oder fünf maskierte und dunkel gekleidete Personen hinter den Beiden aufgetaucht sind. Unvermittelt haben sie auf den 17-Jährigen eingeschlagen und eingetreten.

Zeugen gesucht

Danach seien ihm Handy, Schlüssel und mehrere Kleidungsstücke gestohlen worden. Der 17-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 67771/2024, zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.