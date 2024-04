Weimar. Ein Junge und zehn Menschen in einem Linienbus sind bei einem Unfall in Weimar verletzt worden.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind Dienstagnachmittag elf Menschen verletzt worden. Wie am Mittwoch die Polizei mitteilt, fuhr der 63-jährige Busfahrer auf der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Friedrich-Naumann-Straße. Kurz hinter der Einmündung Fuldaer Straße wartete ein neunjähriger Junge an der Fußgängerampel.

Kurz bevor der Bus an ihm vorbeifuhr, trat der Junge auf die Fahrbahn. Obwohl der Busfahrer sofort bremste, stießen Bus und Kind leicht zusammen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Ampel für das Kind noch nicht grün zeigte“, sagte ein Polizeisprecher.

Durch die Vollbremsung des Busses verletzten sich insgesamt zehn Fahrgäste im Bus im Alter zwischen zwei und 80 Jahre leicht. Ein Koffer flog durch den Fahrgastraum und zerstörte eine Fensterscheibe.

Der neunjährige Junge wurde ins Klinikum gebracht, wo er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung eine Nacht verbrachte. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Ernst-Thälmann-Straße voll gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz.

