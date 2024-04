Weimar. Bei einer Frau in Weimar hat die Polizei einen womöglichen gefälschten Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Radfahrer verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Falscher Führerschein beschlagnahmt

Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei in der Prager Straße in Weimar eine 26 Jahre alte Mercedes-Fahrerin. Ein Drogenvortest reagierte dabei positiv auf Cannabisabbauprodukte. Auch der von ihr vorgelegte Führerschein kam den Beamten gefälscht vor, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Er wurde beschlagnahmt und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

81-Jähriger zu dicht am Radfahrer

Weil ein 81 Jahre alter VW-Fahrer in der Fuldaer Straße Richtung Schwanseestraße fahrend beim Linksabbiegen in die Röhrstraße zu wenig Abstand zu einem 39 Jahre alten Radfahrer hielt, stießen die beiden zusammen. Dabei stürzte der 39-Jährige laut Angaben der Polizei und verletzte sich leicht. Er kam zur Untersuchung sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Beide Grün?

Nicht mehr fahrbereit waren die Autos einer 56 Jahre alten Mercedes-Fahrerin und eines 75 Jahre alten Skoda-Fahrers, nachdem beide auf der Kreuzung Ettersburger Straße/Rießenstraße zusammenstießen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, gab die Frau an, zunächst bei Rot gehalten und dann bei Grün losgefahren zu sein. Auch der Mann gab an, bereits Grün gehabt zu haben. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Diese nimmt die Polizei in Weimar unter der 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

red